مركب بلارة بجيجل: رفع قدرة إنتاج الأكسجين إلى 100 ألف لتر يوميا   

كشف المدير العام المساعد لمركب بلارة بجيجل لصناعة الحديد والصلب سفيان شايب ستي، أنه سيتم رفع قدرة إنتاج الأكسجين إلى 100الف لتر يوميا هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المركب يتكفل بتزويد 14 ولاية بهذه المادة.

وأوضح شايب ستي، السبت، في حديث لإذاعة سطيف، أن مركب بلارة سيمكن 14 ولاية في الشرق من مادة الأكسجين ولن يحصل عجز مستقبلا.

وأضاف المتحدث أن المركب دخل منذ شهرين فقط في إنتاج الأكسجين السائل، وطاقة الإنتاج كانت 40 ألف لتر يوميا، لكن مع أزمة الأكسجين وبإرادة للعمال وصل لـ 80الف لتر يوميا .

وأردف قائلا ” لمنتوج الذي نقدمه هو الأحسن محليا نسبة النقاوة تتجاوز تلك التي تشترطها وزارة الصحة ب 99.99 %.

وأضاف أن تزويد المستشفيات بمولدات أكسجين فكرة جيدة، لكن لا يجب أبدا ان نستغني عن الأكسجين السائل لضمان التزود.

وعن مركب بلارة قال المتحدث أنه من أنجح المشاريع العربية العربية،هو أكبر قطب صناعي واقتصادي في المنطقة منذ 2017، قدرة الإنتاج الحالية 2 مليون طن، بفضله وصلنا للاكتفاء الذاتي في السوق المحلية ونلبي جميع الطلبات بعد ما كنا نستورد قبل سنتين فقط 80% من الحديد المسلح.