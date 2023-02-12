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رياضة

مركب رياضي ضخم بِولاية تيبازة

علي بهلولي
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مركب رياضي ضخم بِولاية تيبازة
ح.م
جانب من زيارة الوزير عبد الرزاق سبقاق إلى ولاية تيبازة.

استفادت ولاية تيبازة من مُركّب رياضي ضخم، حيث قطعت وتيرة الأشغال شوطا كبيرا.

وقام وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الأحد، بِزيارة تفقّد إلى ولاية تيبازة، حيث اطّلع هناك على سير الأشغال بِهذا المُركّب الرياضي.

وتمثّلت منشآت ومرافق هذا المُركّب الذي يقع في بلدية فوكة، في : مسبح أولمبي (50 مترا)، وقاعتَين مُتعدّدتَي الرياضات، وأربع قاعات أخرى للملاكمة والفنون القتالية والبادمينتون وبناء الأجسام، وأربعة ميادين للتنس.

واستفاد ملعب القليعة بِالولاية ذاتها من عشب طبيعي، فضلا عن ترميم مدرجاته. عِلما أن هذا الميدان كان مسرحا لِبعض مقابلات تظاهرة الألعاب الإفريقية التي احتضنتها الجزائر في صيف 2007.

وأعطى الوزير عبد الرزاق سبقاق إلى الجهات المعنية تعليمات، بِضرورة تسليم المُركّب الرياضي في آجال لا تتجاوز الـ 31 من مارس المقبل، نظير أواخر جوان لِملعب القليعة. مُشيرا إلى أن ولاية تيبازة اكتست طابعَ قطبٍ رياضيٍّ وطنيٍّ بِامتياز.

وسيُخصّص المُركّب الوارد ذكره أعلاه لِتحضيرات رياضيي النخبة الوطنية، استعدادا للاستحقاقات الكبرى، أبرزها أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

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التعليقات
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  • ناقل

    جيد أخبار مفرحة، من الأفضل إنجاز الأشغال بسرعة و أن لا تعترضها مشاكل لوجستية و تقنية التي يجب تسخير ما يلزم لحلها في وقتها، تجربة الثمانينات من القرن الماضي يجب الإستفادة منها، كيف كانت عدة منشآت رياضية و غيرها في طور الإنجاز بنسبة تقدم حوالي 50 %، ثم توقفت الأشغال مع الصعوبات المالية في التسعينات و لم تعد الأشغال بها إلا عند طفرة أسعار النفط في بدايات سنوات الألفين. المعني بالأمر متابعة ركن إقتصاد و ركن الجزائر بالنسبة له هو الأهم من الركن الحالي. أحسن مثال هو مشروع ميترو العاصمة، لا شك يتوجب دراسة كل العراقيل التي مر بها المشروع منذ الدراسات الأولى قي الثمانينات.

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