مركب ”ميلود هدفي” بوهران يتدعم بميدان جديد للتدريبات

تحضيرا لكأس إفريقيا للاعبين المحليين

تدعم المركب الرياضي الجديد لوهران ”ميلود هدفي” بميدان جديد للتدريبات تحسبًا لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين التي ستنظمها الجزائر في بداية العام المقبل، وفق ما علم من المديرية المحلية للشباب والرياضة.

وأوضح المسؤول الأول لهذه المديرية ياسين سيافي أن الميدان الجديد مغطى بالعشب الطبيعي وهو الثاني من نوعه على مستوى المركب الرياضي المعني، بعد ميدان ملعب ألعاب القوى، في انتظار الانتهاء من أشغال تجهيز ميدان ثالث بالعشب الاصطناعي.

وبالإضافة إلى الميادين التدريبية الثلاثة التي سيتم وضعها تحت تصرف المنتخبات المشاركة في الموعد القاري، تعتزم المديرية الولائية للشباب والرياضة أيضًا إعادة تأهيل العشب الطبيعي لملعب ألعاب القوى الواقع بحي ”كاسطور” ببلدية وهران، كما أشار إليه نفس المسؤول.

وأضاف ياسين سيافي، الذي يشرف مؤقتا أيضا على المركب الرياضي ”ميلود هدفي”، يقول: “بتوفرها على ما لا يقل عن أربعة ميادين للتدريبات، ستكون وهران جاهزة لاستضافة المنتخبات الستة التي ستقيم بالمدينة خلال الدور الأول من البطولة الافريقية، بما أنها ستحتضن مباريات مجموعتين”.

وخلال البطولة الإفريقية للاعبين المحليين، المقررة ما بين 13جانفي و4 فيفري 2023، ستستضيف عاصمة الغرب الجزائري مقابلات المجموعة الرابعة المكونة من مالي وأنغولا وموريتانيا، بالإضافة إلى تلك الخاصة بالمجموعة الخامسة التي تضم الكاميرون والكونغو والنيجر. وفضلا عن لقاءات هاتين المجموعتين، فإن ملعب 40.000 مقعد بمركب ”ميلود هدفي” سيستضيف أيضًا مباراة من الدور ربع نهائي وأخرى لنصف النهائي.

يذكر أن المنتخب الجزائري، الذي يشارك للمرة الثانية في هذه البطولة، سيلعب لقاءاته برسم الدور الأول بملعب براقي الجديد بالجزائر العاصمة المرتقب استلامه في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيواجه ”الخضر” منتخبات ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق لحساب المجموعة الأولى.