مركز أوروبي: ملك المغرب يحلم عبثا بتكرار سيناريو المسيرة الخضراء ضد اسبانيا

كشف عن ثلاثة أسباب لفشل استخدام ورقة الهجرة

أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن ملك المغرب محمد السادس ارتكب خطأ استراتيجيا، عندما اعتقد إنه بفتح حدود سبتة أمام المهاجرين سيقوم بكسر اسبانيا في ملف الصحراء الغربية مثلما فعل والده بالمسيرة الخضراء عام 1975.

وجاء في مقال نشره موقع المجلس وكتبه مدير فرعه باسبانيا ناشو طوري بلانكا “فقط الأنظمة الدكتاتورية هي التي تستغل مواطنيها لتحقيق أهداف السياسة الخارجية”.

وحسب الكاتب هذا الأمر ليس جديدا فقد كانت المسيرة المغربية الخضراء في الصحراء الغربية في نوفمبر 1975، لنفس الهدف بفرض أمر واقع على اسبانيا بعد مغادرتها الأراضي الصحراوية والاستيلاء عليها من قبل نظام الحسن الثاني.

ويخلص المقال إلى أنه “يكاد يكون من المؤكد أن المغرب يأمل في أن تؤدي أفعاله في سبتة إلى دفع الحكومة الإسبانية في نهاية المطاف إلى التفاوض بشأن الصحراء الغربية وخلاف ذلك، لا يوجد منطق لهذه المقامرة التي ستضر بشدة بالعلاقات الثنائية لفترة طويلة قادمة”.

ويضيف “ومع ذلك ، فإن الملك محمد السادس يرتكب خطأ تقديرًا ثلاثيًا في التفكير في أنه يستطيع تكرار دور والده في كسر إسبانيا بتقليد سيناريو المسيرة الخضراء.

وحسبه فإن ذلك لثلاثة أسباب رئيسة: أولا ، فإسبانيا ليست ضعيفة. قد يكون الائتلاف الحاكم في البلاد هشًا داخليًا ، نظرًا للانقسامات بين أعضائه حول المغرب والصحراء الغربية. وبسبب حساسية العلاقات الثنائية مع الرباط ، قد لا تظهر مدريد في تصريحاتها العامة بشأن المغرب. لكن هذا ليس عام 1975.

وتابع: إسبانيا لا يحكمها ديكتاتور يحتضر في فراشه. كما أنها لا تواجه انتقالًا إلى الديمقراطية التي يمكن أن تهددها حرب استعمارية. لذلك – بغض النظر عما إذا كانت إسبانيا على حق في عدم إبلاغ المغرب بأن مستشفى إسباني يعالج زعيم جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي، من فيروس كورونا – لا يوجد ما يبرر وحشية استجابة المغرب أو قراره باللعب بحياة مواطنيها .

وأوضح: الخطأ الثاني الذي ارتكبته الرباط ، والذي قد يأتي بنتائج عكسية، هو أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى سبتة ليسوا من مؤيدي الحكومة المغربية. إن هدفهم المعلن ليس “مغرببة” سبتة ولكن، إذا استطاعوا ، جعل المغرب يبدو أشبه بإسبانيا. بما أن هذا مستحيل ، فهم يطمحون إلى جعل أنفسهم أوروبيين.

وأضاف: لسوء الحظ ، أنشأ محمد السادس بلدًا بلا مستقبل ولا وظائف للشباب، لذا ، فليس الفخر بكونك مغربيًا هو الذي يدفع الناس إلى سبتة ، ولكن فشل النخب المغربية. عندما تنتهي هذه المغامرة ويعود آلاف الأشخاص إلى المغرب ، فإنهم سيوجهون استيائهم ضد ملكهم – وليس ضد الحكومة الإسبانية.

أما السبب الثالث حسب المقال: أخيرًا ، الخطأ الثالث للمغرب هو إخفاقه في الاعتراف بأن إسبانيا ليست وحدها. في عام 1975 كانت إسبانيا وحيدة ، حتى في تخليها عن مستعمرتها والدفاع عن القانون الدولي – الأمر الذي كان سيطلب منها تسليم السيطرة على الإقليم إلى الأمم المتحدة. لم تصل إسبانيا في الوقت المناسب ، ولم يكن أحد ينتظرها.

وحسبه: اليوم ، إسبانيا جزء من الاتحاد الأوروبي الذي لا تتمتع الدول الأعضاء فيه – فرنسا أولاً ، حتى لو اختلفت مع إسبانيا بشأن الصحراء الغربية فهي لن تقبل ابتزاز الهجرة و بشكل خاص إذا كانت الدولة تستخدم الهجرة كأداة للإكراه ، وبالتالي تعزيز اليمين المتطرف الشعبوي.

وخلص إلى أنه ينبغي على الرباط أن تستمع باهتمام إلى البيانات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعبر عن تضامنها مع إسبانيا وتذكر أن حدود سبتة تنتمي إلى أوروبا بأكملها.