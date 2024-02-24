مركز إنتاج الغاز بحاسي باحمو.. صرح طاقوي جديد بأحدث التقنيات

دشنه الوزير الأول بتيميمون

دشّن الوزير الأول، نذير العرباوي، السبت بتيميمون، مركز إنتاج الغاز “حاسي باحمو”، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذه الولاية بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة لـ24 فيفري.

ويعتبر مركز الإنتاج بحاسي باحمو لبنة جديدة تضاف إلى صرح المكاسب السيادية، الرامية إلى تعزيز مكانة الجزائر في خريطة الدول المصدّرة للنفط والغاز.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاستغلال بالمديرية الجهوية لأدرار لدى شركة “سوناطراك”، عبد الكريم عتيق في تصريح لـ”وأج”، أن طاقة المركز الجديد تشمل إنتاج ما يناهز الـ4.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، كما يتم به أيضا معالجة ما لا يقل عن 6 مليون متر مكعب يوميا من الغاز بفضل شبكة الربط التي يتوفر عليها والتي تخص 24 بئرا منتجا بحقل حاسي باحمو.

كما أشار المتحدث إلى طبيعة معالجة الغاز الخام بالمجمع، والتي تمر، وفقا للشروحات التي قدّمها، بثلاث مراحل، موضحا أن ما ”يميز الغاز المنتج بالمنطقة هو كونه من نوعية جيّدة، بالنظر إلى خُلوه من غاز أكسيد الكربون والزئبق والكبريت وهي خاصية يحبذها المستوردون لهذه المادة الطاقوية”.

وفضلا عن كون المجمع يشتغل بسواعد جزائرية بنسبة 100 بالمائة، وأن 60 بالمائة منهم من أبناء المنطقة، فإن هذا الصرح الطاقوي يضم أحدث التقنيات وما وصلت إليه التكنولوجيا في ميدان الحساب ومعالجة الغاز الطبيعي، في انتظار أن يتدعم بآبار جديدة يتم حفرها حاليا بغرض دخولها حيز الاستغلال خلال السنة الجارية، يقول عتيق.

وعن الآفاق الواعدة للمنطقة، تحدث مسؤول قسم الإنتاج في المديرية الجهوية لأدرار لدى شركة “سوناطراك”، عبد الكريم قاسمي، مؤكدا أن حقل حاسي باحمو يعتبر أهم حقل في منطقة الجنوب الغربي، مبرزا أن ما يتم إنتاجه به يتم نقله إلى حاسي الرمل بفضل الأنبوب الواصل بين المنطقتين، مشيرا إلى أن “الإستراتيجية الخاصة بقسم الإنتاج ترمي إلى تحقيق هدف أساسي هو المحافظة على جاهزية الآبار وجاهزية شبكة الربط، فضلا عن التسيير العقلاني للمكامن الغازية”.