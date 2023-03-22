مركز الفلك الدولي يرصد أول صورة لهلال رمضان
نشر مركز الفلك الدولي، الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ غدا الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية.
وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح: “وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات”.
عاجل: أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك 1444هـ. كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. تصوير محمد عودة وأسامة غنام وأنس محمد. pic.twitter.com/tJaUFZEdiE
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023
وفي تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان.
وقال المركز: “صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي”.
وتابع: “وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة”.
وأضاف: “وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق”.
صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة. وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق. #عاجل pic.twitter.com/RDyEZjs1XV
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023
وكانت دول عربية مثل السعودية والإمارات والكويت ومصر قد أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو الأول من رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.
بينما تتحرى الجزائر وأكثر من 14 دولة هلال رمضان اليوم الأربعاء لأنه يوم 29 شعبان .
ليكون رمضان في هذه الدول يوم الخميس إن ثبتت الرؤية، أو يوم الجمعة إن لم تثبت. ومنها: أندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند، بنغلادش، أفغانستان، باكستان، إيران، عُمان، الأردن، الجزائر، المغرب،موريتانيا.
وحسب المركز الدولي فإن رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء ستكون ممكنة بالتلسكوب او بالعين المجردة في أغلب الدول.
رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء:
– ممكنة بالتلسكوب من المناطق باللون الأزرق.
– ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من المناطق باللون الزهري.
– ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا (في حالة صفاء الغلاف الجوي) من المناطق الخضراء.
المزيد على الرابط التالي: https://t.co/2qWPkPsLaS #عاجل pic.twitter.com/vSkHjjni5E
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 22, 2023