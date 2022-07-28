مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد أول محرم

ستكون غرة شهر محرم للسنة الهجرية 1440 يوم السبت الموافق لـ30 جويلية 2022، حسب تقديرات مركز الفلك الدولي.

وحسب المركز سيحدث الاقتران السطحي للقمر (المحاق) بعد أو مع غروب شمس الخميس في جميع الدول الإسلامية، وعليه تستحيل رؤية هلال الشهر الجديد يومها من جميع دول العالم الإسلامي على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في العديد منها.

وعليه يكون يوم الجمعة 29 جويلية هو المتمم لشهر ذي الحجة ويكون يوم السبت 30 جويلية أول أيام السنة الهجرية الجديدة في جل العالم الإسلامي.