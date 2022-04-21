مركز الفلك الدولي يعلن عن موعد عيد الفطر بالجزائر وأغلب الدول الإسلامية

حدّد بيان لمركز الفلك الدولي في أبو ظبي موعد عيد الفطر في الجزائر ومعظم الدول الإسلامية، بالاعتماد على الحسابات الفلكية.

وأكد المركز في بيانه استحالة رؤية الهلال يوم السبت 29 رمضان/30 أفريل، الذي يوافق يوم تحرّي الهلال في الجزائر. نظرا لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وجاء في بيان المركز :”بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أفريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس”.

وتابع البيان:”وبالتالي، ستكمل هذه الدول عدّة رمضان ثلاثين يوما، ليكون عيد الفطر فيها يوم الإثنين 2 ماي”.

”أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 ماي، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم، ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية”.

ويمكن رؤية هلال شوال في نفس اليوم بالعين المجردة، لكن بصعوبة، من القارة الإفريقية عدا جنوبها، ومن غرب أوروبا، ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، يضيف المركز.

بالمقابل، ”ستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة، وبسهولة نسبيا، من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى”.

وخلُص بيان مركز الفلك الدولي إلى أنه ”من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، أنّ عدّة رمضان 29 يوما. وأن يوم الإثنين 2 ماي هو عيد الفطر السعيد فيها”.

كما رجّح المركز أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 ماي في كل من الهند وبنغلادش وباكستان.

معهد فلكي رسمي في مصر يكشف عن موعد عيد الفطر

من جهته، قال رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، إن الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، كشفت أنّ غرّة شهر شوال 1443ه ستوافق يوم الإثنين 2 ماي 2022م.

وحسب ما جاء في بيان للمعهد، فإنّ هلال شوال سيولد مساء السبت 29 رمضان/30 أفريل، في تمام الساعة 22:28 بتوقيت القاهرة (21:28 بتوقيت الجزائر).

ولفت المعهد المصري إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد، عند غروب شمس يوم التحرّي في مدينة القاهرة على غرار جميع العواصم والمدن الإسلامية. بما في ذلك الجزائر.

وبذلك يكون يوم الأحد 1 ماي 2022م متمّما لشهر رمضان 30 يوما. على أن تكون غرّة شهر شوال فلكيا يوم الإثنين 2 ماي، يؤكد ذات المصدر.

الجمعية التونسية لعلوم الفلك: هذا هو يوم عيد الفطر فلكيا

ويوم 20 أفريل، كشفت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان، عن حساباتها الفلكية المتعلّقة بموعد حلول عيد الفطر للعام 1443ه.

وقالت الجمعية التونسية في بيانها إنّ رصد هلال شوّال 1443ه، مساء السبت 30 أفريل 2022م، سيكون مستحيلا. سواء بالعين المجرّدة أو بالاستعانة بالآلات البصريّة.

وينطبق هذا على جميع الدول الإسلامية بما في ذلك تونس والجزائر، حسب ما تظهره خريطة نشرتها الجمعية.

“وسيكون أوّل رصد لهلال شهر شوال، مساء الأحد 1 ماي 2022م. خاصّة بالاستعانة بالآلات البصرية مع إمكانيّة رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامي”.

بناء على ذلك، خلُصت الجمعية التونسية لعلوم الفلك إلى أنّ غرّة شهر شوّال 1433ه، ستكون فلكيّا يوم الإثنين 2 ماي 2022.