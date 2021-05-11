مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الفطر المبارك بالجزائر وأغلب الدول الإسلامية

بحسب حسابات فلكية أجراها

أكد مركز الفلك الدولي إن عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس بأغلب الدول الإسلامية التي تتحرى الهلال مساء الثلاثاء، نظرا لعدم إمكانية رؤيته بالعين المجردة وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما

بيان مركز الفلك

ستتحرى معظم الدول الإسلامية هلال العيد يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، في حين أن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الخميس أو الجمعة.

فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 11 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الخميس 13 مايو.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال يومها ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم قارة أفريقيا وكندا وأمريكا الجنوبية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من معظم الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الخميس 13 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الجمعة 14 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء من هذه المناطق بالعين المجردة.

بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 12 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

– جاكرتا: يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة 24 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

– أبوظبي: يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و21 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

– مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و57 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.

– عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و30 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

– القاهرة: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و35 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

– الرباط: يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و40 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وللتعرف على نتائج رصد هلال العيد، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان ( www.AstronomyCenter.net )، حيث أنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليا أكثر من 800 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلّة وحساب التقاويم. هذا ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت، حيث تنشر تباعا بعد تدقيقها وتمحيصها.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الفقهاء والفلكيين يرون أنه لا داعي لتحري الهلال بعد غروب شمس يوم الثلاثاء من المناطق التي يغيب فيها القمر قبل الشمس، لأن القمر غير موجود في السماء وقتئذ وعليه فإن رؤية الهلال مستحيلة في ذلك اليوم استحالة قاطعة من تلك المناطق، وهذا معروف مسبقا من خلال الحسابات العلمية القطعية.

وقد كانت إحدى توصيات مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني والذي حضره فقهاء ومتخذو قرار من العديد من الدول الإسلامية ما نصه: “إذا قرر علم الفلك أن الاقتران لا يحدث قبل غروب الشمس أو أن القمر يغرب قبل الشمس في اليوم التاسع والعشرين من الشهر فلا يدعا لتحري الهلال.

وقد أقرّ الفقهاء ألا تعارض بين هذه التوصية وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بتحري الهلال، إذ أن هذه التوصية متعلقة فقط بالحالات التي نعلم فيها مسبقاً أن القمر غير موجود في السماء بناء على معطيات قطعية.

وبالتالي فإن تحرّيه ونحن متأكدون أنه غير موجود قد يبدو وكأنه تهميش للعقل والعلم. ومن بين الفقهاء الذين دعوا لمثل هذه التوصية حتى قبل انعقاد المؤتمر معالي الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي هناك.

إضافة إلى أن هذه التوصية معتمدة بطبيعة الحال في بعض الدول الإسلامية التي تعتمد رؤية الهلال أساسا لبدء الشهر الهجري.

الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

– رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/ وبسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

– رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

– رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

– رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

– رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

جمعية الشعرى الفلكية تحدد موعد عيد الفطر

قالت جمعية الشعرى الفلكية إن رؤية هلال شهر شوال 1442 يوم الثلاثاء بالعين المجردة سيكون مستحيلا، وبالتالي فأول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الخميس 13 ماي 2021

بيان الجمعية:

تود جمعية الشعرى لعلم الفلك إفادة الجمهور الكريم بالمعطيات الفلكية التالية بشأن إقتران هلال شوّال الذي يحدد يوم عيد الفطر لعام 1442ه.

حول رؤية هلال العيد يوم الثلاثاء 11 ماي (ليلة 29 رمضان):

بناءا على الحسابات الفلكية، سيتم اقتران (ولادة) هلال شوّال يوم الثلاثاء 11 ماي، الموافق ليوم 29 رمضان، على الساعة 19:59 بالتوقيت المحلي. إن المدة القصيرة بين لحظة الولادة ووقت تحري الهلال بالعين المجردة في مساء يوم الثلاثاء ستجعل رؤيته غير ممكنة على الإطلاق. إضافة إلى هذا، سيغرب القمر في تلك الليلة قبل غروب الشمس (بمدة 10د بالجزائر العاصمة).

وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة وبالوسائل البصرية في تلك الليلة منعدمة بكامل العالم، مما سيجعل من الناحية العلمية أول أيام عيد الفطر يوم الخميس 13 ماي على بركة الله. كل هذه المعلومات تتوافقة مع المعطيات العلمية الصادرة من الهيئات الفلكية العالمية مثل المشروع الإسلامي لرصد الأهلة ICOP.

أما البلدان التي بدأت الشهر الفضيل يوم الأربعاء 14 لأفريل مثل المغرب، إيران، عُمان، الباكستان، بنغلادش، جنوب إفريقيا…، استحالة رصد الهلال يوم الأربعاء الموافق لـ 29 رمضان عندهم سيجعل معظمهم يحتفلوا بعيد الفطر يوم الجمعة بدلا من يوم الخميس.

في الخلاصة

بناءا على استحالة رؤية هلال يوم الثلاثاء 11 ماي، فعلينا إتمام الشهر الفضيل إلى 30 يوما والإحتفال بعيد الفطر يوم الخميس 13 ماي 2021 بالجزائر ومعظم دول العالم الإسلامي التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 13 أفريل.

تؤكد جمعية الشعرى لعلم الفلك أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية رمضان هي اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.

عيد فطر مبارك للجميع، أعاده الله على المسلمين بالأمن والأمان والخير والسلام.

جمعية ابن الهيثم: عيد الفطر يوم الخميس

من جهتها قالت جمعية ابن الهيثم للعلوم والفلك، إن غرة ستكون شهر شوال 1442 فلكيا يوم الخميس 13 ماي 2021 وشهر رمضان سيكون 30 يوم في كل الدول العربية ومعظم الدول الإسلامية وفقا للحسابات الفلكية .

وجاء في بيان للجمعية “بحسب الحسابات الفلكية فان الاقتران المركزي “المحاق” الاقتران بين الشمس والقمر يحدث هذا الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق لـ11 ماي 2021 على الساعة السابعة مساءً (19:00) بالتوقيت العالمي (الجزائر +1سا)”

ويضيف البيان “وهو اليوم المخصص لتحري هلال شوال في بلادنا وجل الدول العربية والإسلامية التي بدأت الصيام الثلاثاء 13 أفريل المنصرم”

كما يؤكد رئيس الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وعضو المشروع الإسلامي لرصد الأهلة زروال زين الدين انه بعد غروب شمس هذا اليوم أي يوم الثلاثاء لن يُرى الهلال في الجزائر أو أي من الدول العربيةِ والإسلاميةِ، سواءٌ كانَ ذلك بالعين المجردة أو حتّى باستخدام التلسكوبات وأحدثِ وسائل الرصد العلميةِ والحديثةِ؛ وذلك بسبب حدوثِ الاقتران بعد غروب الشمس.

وتابع وهو “الأمرُ الذي يعني عدم وجود الهلال حتى يَتِمَّ تحرِّي رؤيتِه مساءَ يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 هـ الموافق لـ 11 / 05 / 2021، وبذلك سيكونُ اليوم التالي الأربعاء 12 / 05 / 2021 هو المتممَ لعِدَّةِ شهرِ رمضانَ ثلاثينَ يوماً وجميع الدول العربية التي بدأتْ شهرَ رمضان يومَ الثلاثاء 13 / 4 / 2021، وأما بالنسبة لدول المغربِ وسلطنةِ عُمان التي بدأتْ شهرَ رمضانَ يومَ الأربعاء 14 / 4 / 2021م، فإنّ يومَ التاسع والعشرين منه سيوافق يومَ الأربعاء 12ماي 2021 م”.