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مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى

الشروق أونلاين
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مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى
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تحري هلال ذي الحجة

يتمّ تحرّي هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 جوان لموافقته يوم 29 ذو القعدة 1444 ه في معظم دول العالم على غرار الجزائر.

وفي حال تأكد تاريخ بداية الشهر الأخير من السنة الهجرية، سيكون يوم عيد الأضحى الذي يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة معلوما.

ويرجّح مركز الفلك الدولي في الإمارات أن رؤية الهلال في الليلة المذكورة ستكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وعليه من المتوقع أن يُعلن يوم الإثنين 19 جوان أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول. وأن يكون يوم الثلاثاء 27 جوان يوم وقفة عرفة، والأربعاء 28 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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