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مركز الفلك: مخلفات من غبار كويكب تظهر في سماء الجزائر

الشروق أونلاين
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مركز الفلك: مخلفات من غبار كويكب تظهر في سماء الجزائر

من المتوقع أن تشهد سماء الجزائر ليلة الثلاثاء، ظاهرة فلكية تتمثل في زخات الشهب الناتجة من غبار الكويكب 3200 فايثون.

وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فيمكن رصد زخات شهب التوأميات ليلة 14 ديسمبر 2021 على الساعة 22 بالتوقيت المحلي وحتى الفجر.

وتعد هذه الظاهرة الفلكية بالنسبة لمحبي رصد السماء واحدة من أفضل زخات الشهب وأكثرها غزارة طوال العام وهي راجعة إلى مخلفات من غبار الكويكب 3200 فايثون الذي تم اكتشافه عام 1983.

وأكد المركز أنه يمكن رصد شهب التوأميات في كل أنحاء الوطن فوق الأفق الشرقي على حسب الوضعية الجوية طبعًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 150 شهاب في الساعة وقت الذروة، حتى لو كان ضوء القمر الحدبي يمكن أن يؤثر قليلاً في رؤيتهم.

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