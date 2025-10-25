مركز الوصافة لِمولودية وهران

احتفال لاعبي مولودية وهران بِرابع فوز لهم في البطولة.

عمّقت مولودية وهران مساء السبت جراح مولودية البيّض، وارتقت إلى المركز الثاني.

وفاز فريق “الحمراوة” بِثُنائية نظيفة خارج القواعد على مولودية البيّض، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وصعد فريق المدرب خوان كارلوس غاريدو إلى الرتبة الثانية، بينما لا تزال مولودية البيّض عاجزة عن تذوّق حلاوة أوّل فوز.

وافترق الصاعدان الجديدان إلى حظيرة النخبة مستقبل الرويسات والزائر نجم بن عكنون، على نتيجة التعادل السلبي. مع الإشارة إلى أن فريق المدافع الدولي السابق عبد الرحمان حشود لم ينهزم في سابع مباراة له تواليا، نظير المواجهة الخامسة على التوالي للرويسات.

واستعاد شباب قسنطينة نغمة الانتصارات بعد خمسة لقاءات بِلا فوز، وتغلّب على الضيف أولمبيك أقبو بِنتيجة (2-1).

وتُجرى باقي مواجهات الجولة ما بين هذا الأحد والخميس المقبل.

وتشكّلت لائحة الترتيب مؤقّتا على النّحو التالي: