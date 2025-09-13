مركز تفكير أمريكي يفكك تداعيات العدوان الصهيوني على قطر

تداعيات إقليمية تتجاوز حدود العملية نفسها

اعتبر مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط أنّ الغارة الصهيونية التي استهدفت قادة من حركة حماس في الدوحة يوم 9 سبتمبر الجاري تحمل تداعيات إقليمية تتجاوز حدود العملية نفسها، أبرزها التشكيك في قيمة الضمانات الأمنية الأميركية لحلفائها الخليجيين، وتقويض الدور التفاوضي الذي تضطلع به قطر في حرب غزة.

ووفق تحليل نشره المركز الأمريكي للباحث مهنّد الحاج علي، فإنّ الهجوم أبرز مفارقة خطيرة: فبينما تستضيف قطر أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة وتعتمد على المظلّة الأمنية لواشنطن، لم يحل ذلك من دون تنفيذ دولة الاحتلال عملية عسكرية جريئة على أراضيها. هذا الواقع، بحسب المركز، سيعجّل توجه دول الخليج إلى تنويع تحالفاتها الدفاعية مع قوى كبرى أخرى مثل الصين وروسيا.

أثر مباشر على حرب غزة

أوضح كارنيغي أنّ العملية، رغم فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة، كشفت عن غياب جدّية دولة الاحتلال في أي تسوية سياسية، وسعيها إلى مواصلة التصعيد وتدمير حماس بالكامل، حتى وإن كان هذا الهدف بعيد المنال. وأضاف أنّ هذا المسار لا يؤدي سوى إلى مزيد من الدمار في غزة، ويفتح الباب أمام التهجير القسري والجماعي للفلسطينيين.

كما رأى المركز أنّ استهداف قادة حماس المنخرطين في مفاوضات وقف إطلاق النار أضعف قدرة قطر على أداء دور الوساطة. وهو ما يزيد تعقيد مسار المفاوضات، خاصة أنّ حماس تشترط الإفراج عن الرهائن اصهاينة في إطار اتفاق شامل ينهي الحرب.

الهجوم الصهيوني جاء عقب تفجير في محطة حافلات بالقدس في 8 سبتمبر أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، وأعلنت حماس مسؤوليتها عنه. واستهدفت الغارة اجتماعًا لقيادات الحركة في الدوحة، بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل، من دون أن يُثبت إصابتهم. وأعلنت الحركة أنّ خمسة فلسطينيين قتلوا في العملية، بينهم نجل الحية ومدير مكتبه وثلاثة من مرافقيه، رغم أن الإعلام العبري قد أكد أن العملية قد جرى التخطيط لها منذ أشهر، وليست وليدة الصدفة أو مقترنة باللحظة مع عملية القدس.

رسائل أبعد من قطر

بحسب كارنيغي، فإنّ الغارة حملت رسائل واضحة تتجاوز ساحة غزة. فهي موجهة أيضًا إلى تركيا، الحليف الوثيق لقطر وعضو الناتو، والتي تستضيف بدورها عدداً من قادة حماس. ويأتي ذلك في ظلّ توترات متصاعدة بين أنقرة وتل أبيب في سورية، حيث استهدف القصف الصهيوني مواقع ذات وجود تركي.

وأشار التحليل إلى أنّ الهجوم قد يحدّ من طموحات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في توسيع “الاتفاقات الإبراهيمية” لتشمل شركاء خليجيين جدد، خصوصًا بعد أن أعلنت الإمارات أنّ ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية يشكّل “خطًا أحمر”، وزادت الإدانات الخليجية لخرق السيادة القطرية من تعقيد هذا المسار.

تساؤلات حول الضمانات الأميركية

لفت كارنيغي إلى أنّ البيت الأبيض نفى علمه المسبق بالهجوم، لكن من غير المرجّح أن تُقدم دولة الاحتلال على عملية بهذا الحجم من دون تنسيق مع واشنطن، بالنظر إلى حضورها العسكري والاستخباراتي الواسع في قطر. وهو ما يثير أسئلة مزعجة حول قيمة الضمانات الأمنية الأميركية، خاصة بعدما فشلت منظومات دفاع أميركية في حماية قاعدة العديد من هجوم إيراني سابق.

وخلص المركز إلى أنّ “هجوم الدوحة” لم يحقق مكاسب عسكرية لإسرائيل، لكنه ترك آثارًا سياسية عميقة: أضعف الوساطة القطرية، وأفقد واشنطن جزءًا من مصداقيتها الأمنية لدى حلفائها الخليجيين، وزاد من تعقيد مسار الحرب في غزة، بما يفتح الباب أمام مزيد من الانقسام وعدم اليقين في المنطقة.