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الجزائر
طاقة إنتاج بـ40 ألف وجبة غذائية يوميا

مركز تموين جديد للخطوط الجوية الجزائرية

ك. ل
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مركز تموين جديد للخطوط الجوية الجزائرية

انطلقت الأشغال على مستوى مطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”، لإنجاز مركز التموين (catering) الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية، الذي من شأنه تحسين خدمات الإطعام بالنسبة للشركتين الوطنيتين وكذا من تصدير هذه الخدمة للشركات الأجنبية على مستوى المطار.

وقال وزير النقل، يوسف شرفة، الثلاثاء ، في تصريح صحفي بعد سماعه لعرض حول هذا المشروع، قدمه الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، إن مركز التموين الجديد “يملك طاقة إنتاج تقدر بـ40 ألف وجبة غذائية يوميا، ويندرج ضمن برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل جعل مطار الجزائر مطارا محوريا بامتياز بين القارات”.

وأضاف بأن المركز سيسمح “بتموين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران وتصدير هذه الخدمات للشركات الأجنبية بمستوى جودة جد عال، وهو ما يجعل الجوية الجزائرية رائدة على المستوى القاري”.

وحسب العرض الذي قدم بالمناسبة، فإن مركز التموين الجديد التابع للخطوط الجوية الجزائرية – الذي تقوم بإنجازه شركة كوسيدار للبناء -، يتكون من طابقين ويتربع على مساحة 10556 متر مربع، بغلاف إنجاز يفوق يقارب 2 مليار دج، وقد حددت آجال إنجازه بـ8 أشهر.

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