مركز “ذرا” للدراسات والأبحاث بفرنسا يستحدث وشاح عثمان سعدي للغة العربية

اعترافا بدوره في خدمة لغة الضاد

قرر مركز “ذرا” للدراسات والأبحاث في فرنسا استحداث تكريم سنوي باسم “وشاح عثمان سعيدي للغة العربية” تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والمصادف لـ17 ديسمبر من كل سنة وهذا وفقا لما أعلن عنه المركز في بيان موقع باسم المشرف العام علي مرعي.

ويتضمن الوشاح حسب بيان المركز شهادة تقدير ووشاح مطرز من قماش الحرير وميدالية ووسام. وأضاف البيان أن هذا الوشاح سيمنح سنويا، واعتبارا من هذا العام 2022 في احتفالية بباريس.

وتأتي مبادرة مركز “ذرا” للدراسات والأبحاث بفرنسا تكريما للراحل عثمان سعدي وجهوده في خدمة لغة الضاد، حيث أشار بيان المركز إلى كون الراحل “قام طوال حياته المديدة بكل جهوده الخيرة والطيبة دفاعاً عن اللغة العربية، وعن عروبة الجزائر، وعن الوحدة الوطنية في مواجهة مخططات التغريب المشبوهة”.