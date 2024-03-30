مركز صادم لرونالدو في قائمة أفضل 10 لاعبين في التاريخ

أثارت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، الكثير من الجدل، حول أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بسبب اختيارات مفاجئة في القائمة.

وتصدر ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، قائمة أفضل اللاعبين عبر التاريخ، في التقرير الذي نشره الصحفي أوليفر هولت.

وأضافت الصحيفة أن قيادة ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم عام 2022، أدى إلى إزالة الشك بأنه أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

ووضع صاحب التقرير كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في المرتبة العاشرة بالقائمة.

وأثار احتلال رونالدو للمركز الأخير في قائمة أفضل 10 لاعبين، جدلا واسعا بين الجماهير، خاصة أنه الهداف التاريخي لكرة القدم والهداف التاريخي للبطولة الأعرق دوري أبطال أوروبا.

وكان العنوان الرئيسي لصحيفة “ديلي ميل” عن ذلك التقرير هو “كريستيانو رونالدو.. أنظر بعيدا الآن”.

وأوضح أوليفر هولت: “بالمناسبة، لن أعتذر عن كون كريستيانو رونالدو في المركز العاشر، لا أرى أن هذا مثير للجدل، رونالدو هو ثاني أفضل لاعب في جيله بعد ليونيل ميسي، أعتقد أن معظم مشجعي كرة القدم يقبلون ذلك، وهذه القائمة مستمدة من أجيال عديدة”.