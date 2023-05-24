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مركز طبي استعجالي بمطار الجزائر بداية من جويلية

الشروق أونلاين
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مركز طبي استعجالي بمطار الجزائر بداية من جويلية
ح.م
صورة من صفحة شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر

كشفت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر عن تهيئة مركز طبي استعجالي سيعمل على مدار 24/24 ساعة بداية من جويلية القادم.

وأفادت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن المركز الطبي الاستعجالي سيكون على مستوى المحطة 1 في البهو 2 وسيتم تجهيزه بالمعدات اللازمة وفريق طبي مكون من طبيب وممرض للعمل 24سا/24سا و7/7.

وأوضحت الشركة أن المركز الطبي سيدخل حيز الخدمة شهر جولية وسيكون مخصص لكل مستخدمي مطار الجزائر الدولي من المسافرين والمرافقين وكل عمال المطار والشركاء لضمان التكفل بالحالات الطبية المستعجلة قبل الاجلاء الى المستشفى إن لزم الامر.

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