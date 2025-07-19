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الجزائر

مركز طبي واجتماعي لفائدة الفنانين

الشروق أونلاين
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مركز طبي واجتماعي لفائدة الفنانين
وزارة الثقافة (شبكات)
مجسم المشروع.

أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم السبت 19 جويلية، على وضع حجر الأساس للمركز الطبي والاجتماعي لفائدة الفنانين، بعين البنيان بالجزائر العاصمة، التابع للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الثقافة، قبيل مراسم وضع الحجر، قدم مكتب الدراسات، بمعية المدير العام للديوان، عرضًا تقنيًا تناول مكونات المركز، الذي سيضم خدمات طبية متعددة التخصصات، وحدة للتصوير الطبي، مختبرًا للتحاليل، فضاءات للعلاج والاستقبال، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي، والدعم النفسي، والتطبيب عن بعد.

وعقب وضع حجر الأساس للمنشأة الطبية، صرح الوزير بأن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة لبناء منظومة شاملة لمرافقة الفنان والاعتراف بدوره، من خلال توفير بيئة مهنية وإنسانية تحفظ كرامته وتثمن إسهاماته. معتبرا أن هذا المركز يمثل تجسيدًا فعليًا للالتزام السادس والأربعين من برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، ولا سيما في بنده الخامس، الذي ينص على ضمان الحماية الاجتماعية والصحية للفنانين، وتمكينهم من حياة كريمة.

وتم رصد غلاف مالي لانجاز أشغال هذا المشروع بقيمة 912 مليون دينار جزائري، على ان يتم تسليمه في جانفي 2027. وقد دعا الوزير مقاولة الإنجاز والمهندسين ومكاتب المتابعة إلى “ضرورة مراعاة واحترام الآجال المحددة والسهر على جودة التنفيذ ليكون هذا المركز في مستوى المعايير العصرية والاحتياجات الفعلية”، حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

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