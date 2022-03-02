مركز “في.أف.أس غلوبال” يعلن عن تغييرات بشأن تأشيرة فرنسا

نشر مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، توضيحا جديدا حول طلبات التأشيرة المتعلقة بالأشخاص الذين يريدون الالتحاق بعائلتهم.

وأوضح المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بإمكان الأشخاص الذين يريدون لم الشمل العائلي تقديم فيزا “إقامة قصيرة” عبر الموقع الالكتروني الخاص.

وفي 6 فيفري 2022، أعلن مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية، عن تمديد آجال تقديم ملفات الفيزا إلى غاية 30 جوان 2022

وأكد بيان للمركز أنه قد تم تمديد آجال تقديم ملفات الفيزا، وهذا بالنسبة للأشخاص الذي ألغيت رحلاتهم بفعل قرار غلق المركز جراء جائحة كورونا.

وأوضح المركز أنه بإمكان الزبائن إما الحصول على تعويض مالي أو الإستفادة من جواز تنقل متميز.