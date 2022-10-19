مركز للتكوين في مجال صيانة تجهيزات الصناعة الصيدلانية

كشف مدير معهد قطب امتياز للتكوين في مجال الطاقة والهندسة الصناعية بالرويبة بضواحي العاصمة يزيد مرغوب عن انشاء مركز موجه للتكوين في شهادة تقني سامي في صيانة تجهيزات الصناعة الصيدلانية.

وأكد ذات المسؤول في تصريح لـ”وأج” بمناسبة انطلاق موسم التكوين والتعليم المهنيين 2022 / 2023 أنه ونظرا “للنقص الفادح في اليد العاملة المتخصصة في صيانة التجهيزات والماكنات التي تدخل في إطار الصناعة الصيدلانية ونزولا عند رغبة بعض المنتجين لاسيما مجمعي صيدال وبيوفارم تم إنشاء مركز متخصص موجه لتكوين تقنيين سامين في صيانة وتسيير تجهيزات هذه الصناعة”.

وحسب ذات المسؤول فإن مدة تكوين الدفعة الأولى من هذا التخصص التي انطلقت في دورة أكتوبر 2022 حوالي 30 شهرا سيستفيد منها 48 متربصا تتراوح اعمارهم بين 17 إلى 18 سنة، حيث سيتكفل المركز بالتكوين النظري، في حين يتكفل كل من مجمع صيدال بـ24 متربصا على مستوى وحدة الإنتاج للحراش بالتكوين التطبيقي ومجمع بيوفارم بـ24 آخر، سيتم تحديد وحدة الإنتاج التابعة له التي ستتكفل بالتكوين التطبيقي خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيلتحق المتخرجون من المركز الجديد مباشرة بمناصب عملهم كتقنيين سامين في الصيانة وتسيير تجهيزات الصناعة الصيدلانية بكل من المجمعين المذكورين.

ونظرا للعدد المتزايد لوحدات انتاج الأدوية بالجزائر، قال مرغوب “من المتوقع ارتفاع عدد الراغبين في الالتحاق بالمركز الجديد لسد النقص المسجل في مجال صيانة وتسيير تجهيزات الصناعة الصيدلانية”.