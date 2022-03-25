-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الوزير الأول يأمر بتثمين تراث توات.. بلمهدي:

مركز وطني للعناية بالمخطوطات الجزائرية قريبا

زهية منصر
  • 74
  • 0
مركز وطني للعناية بالمخطوطات الجزائرية قريبا
أرشيف
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن قطاعه بصدد التحضير لإطلاق مركز خاص للمخطوطات تكون مهمته جمع المخطوطات النادرة وتحقيقها ووضعها أمام الباحثين، وخاصة تثمين البعد الإفريقي للجزائر في جانبه الحضاري العربي الإسلامي.

وأضاف بلمهدي، على هامش مرافقته الخميس للوزير الأول أيمن عبد الرحمان في جولته بمعرض الكتاب، أن المركز كتصور وهيكل جاهز وسيتم تقديمه حال الانتهاء من استكمال التأسيس القانوني للمركز.

وحسب بلمهدي، فقد تم الاتفاق مع عدة شركاء وأطراف في إفريقيا على غرار كيغال وتومبوكتو وموريتانيا لإثراء رصيد المركز المنتظر أن يكون فضاء بحثيا مفتوحا للطلبة والمتهمين بتحقيق المخطوط، إضافة إلى جمع المخطوطات التي تتواجد في الخزانات العائلية في عدد من مناطق الجزائر.

ودعا الوزير الأول في هذا الصدد وزير الشؤون الدينية إلى بذل المزيد من الجهود لجمع وتثمين مخطوطات ناحية توات وخاصة منطقة تمنطيط وإقناع أصحاب الخزائن أنها ثروة وطنية وتراث مشترك يجيب تثمينه للعمل على إبراز البعد التاريخي العريق للجزائر وامتدادها في إفريقيا.

وأشار الوزير الأول بالمناسبة إلى استغلال مكتبة المسجد الأعظم التي تتسع لمليوني كتاب وتخصيص جناح خاص بالمخطوط والاهتمام بعرضها للدارسين والمحققين.

مقالات ذات صلة
الفريق شنقريحة يشارك في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط

الفريق شنقريحة يشارك في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط

إرهابي سابق يهرب “حراڨة” ومسبوقين نحو إسبانيا لتنجيدهم

إرهابي سابق يهرب “حراڨة” ومسبوقين نحو إسبانيا لتنجيدهم

إرجاع 950 سيارة محجوزة لأصحابها وتسوية نهائية قريبا

إرجاع 950 سيارة محجوزة لأصحابها وتسوية نهائية قريبا

منحة البطالة لنصف مليون طالب عمل بداية من الاثنين

منحة البطالة لنصف مليون طالب عمل بداية من الاثنين

عدل: انطلاق عملية إحصاء السكنات المستأجرة

عدل: انطلاق عملية إحصاء السكنات المستأجرة

رسميّا.. وكالة لاسترجاع أموال الفساد وتصريفها

رسميّا.. وكالة لاسترجاع أموال الفساد وتصريفها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد