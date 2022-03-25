مركز وطني للعناية بالمخطوطات الجزائرية قريبا

الوزير الأول يأمر بتثمين تراث توات.. بلمهدي:

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن قطاعه بصدد التحضير لإطلاق مركز خاص للمخطوطات تكون مهمته جمع المخطوطات النادرة وتحقيقها ووضعها أمام الباحثين، وخاصة تثمين البعد الإفريقي للجزائر في جانبه الحضاري العربي الإسلامي.

وأضاف بلمهدي، على هامش مرافقته الخميس للوزير الأول أيمن عبد الرحمان في جولته بمعرض الكتاب، أن المركز كتصور وهيكل جاهز وسيتم تقديمه حال الانتهاء من استكمال التأسيس القانوني للمركز.

وحسب بلمهدي، فقد تم الاتفاق مع عدة شركاء وأطراف في إفريقيا على غرار كيغال وتومبوكتو وموريتانيا لإثراء رصيد المركز المنتظر أن يكون فضاء بحثيا مفتوحا للطلبة والمتهمين بتحقيق المخطوط، إضافة إلى جمع المخطوطات التي تتواجد في الخزانات العائلية في عدد من مناطق الجزائر.

ودعا الوزير الأول في هذا الصدد وزير الشؤون الدينية إلى بذل المزيد من الجهود لجمع وتثمين مخطوطات ناحية توات وخاصة منطقة تمنطيط وإقناع أصحاب الخزائن أنها ثروة وطنية وتراث مشترك يجيب تثمينه للعمل على إبراز البعد التاريخي العريق للجزائر وامتدادها في إفريقيا.

وأشار الوزير الأول بالمناسبة إلى استغلال مكتبة المسجد الأعظم التي تتسع لمليوني كتاب وتخصيص جناح خاص بالمخطوط والاهتمام بعرضها للدارسين والمحققين.