مروان خوري يغنّي “كل ساعة” و”كل القصايد” لجمهور مهرجان جرش

في واحدة من أكثر أمسيات الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون دفئاً، خطف الفنان اللبناني مروان خوري قلوب الآلاف الذين احتشدوا على مدرجات المسرح الجنوبي، مقدماً حفلاً غنائياً امتزجت فيه الرومانسية بالإحساس، ليؤكد مجدداً مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية العربية.

واعتلى خوري المسرح وسط استقبال حافل من الجمهور الذي لم يتوقف عن التصفيق والهتاف، ليستهل سهرته بأغنية “يا رب”، قبل أن يحيّي الحضور قائلاً إن سعادته بالوقوف على مسرح جرش لا توصف، موجهاً رسالة محبة من بيروت إلى عمّان، ومؤكداً أن الأردن سيبقى دائماً قريباً من القلب.

وتنقل خوري بين أشهر أعماله التي صنعت مسيرته الفنية، فغنى “كل ساعة”، “مش عم بتروحي من بالي”، “ليل مبارح”، و”كل القصايد”، بينما ردد الجمهور الكلمات عن ظهر قلب، في مشهد جسّد العلاقة الخاصة التي تجمعه بمحبيه.

ومن أبرز محطات الحفل، مشاركة الفنانة عبير نعمة له على المسرح، حيث قدما معاً أغنية “وينك”، قبل أن يفاجئا الجمهور بأداء دويتو “إحساسي” لأول مرة، في لحظة خطفت الأنظار وزادت من سحر الأمسية.

واختتم مروان خوري حفله بأغنيتي “بعشق روحك” و”اطلع فيي”، مودعاً جمهور جرش بكلمات شكر وامتنان، بعد ليلة استثنائية ستبقى من أبرز محطات الدورة الأربعين، حيث اجتمع الصوت العذب، والكلمة الراقية، واللحن الأصيل في أمسية لا تُنسى.