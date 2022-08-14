مروحيات الجيش تشارك في عمليات إطفاء الحرائق بتيبازة  

سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت الأحد، في غابات شنوة بولاية تيبازة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه على إثر الحرائق التي اندلعت اليوم في غابات شنوة بولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى، سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها .

وتابع البيان أن إقحام مثل هذا النوع من المروحيات يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش الوطني الشعبي في ميدان المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية، والقرى والمداشر المنكوبة والتي تمكنت كذلك من إنقاذ وإجلاء العائلات العالقة التي حاصرتها النيران.