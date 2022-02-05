مروحيات الدرك تداهم أوكار الجريمة والرذيلة

توقيف مشتبه فيهم بوهران

كثفت المصالح الأمنية مداهماتها لأوكار الجريمة، مع ارتفاع مؤشر الإجرام بوهران التي تستعد لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وضيقت الخناق على مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة، لكن ما حدث الجمعة، أعطى الانطباع بأن قضية توفير الأمن بوهران أصبحت على رأس الأولويات، فمصالح الدرك الوطني فاجأت الجميع بقيامها بمداهمات كبيرة بمنطقة أرزيو بوهران، استعملت فيها لأول مرة المروحيات، التي كانت ترشد عناصر الدرك إلى مكان تواجد المشتبه فيهم لتسهيل عمليات مراقبتهم وتوقيفهم.

فقد نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران مداهمة واسعة النطاق بإشراك مجموعتين للتدخل، أفراد كتيبة أرزيو، وأفراد سرية أمن الطرقات، ومروحيات السرب الجوي بطفراوي، العملية مست إقليم وهران وخصوصا منطقة أرزيو، حيث دامت لساعات متأخرة من الليل، تخللتها عمليات مراقبة وتفتيش للمركبات والأشخاص، ومداهمة لجميع أوكار الجريمة واللصوصية. حيث كللت هاته العملية بنجاح وحققت نتائج معتبرة، منها توقيف 15شخصا محل بحث من طرف العدالة في قضايا المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، حجز200غ كيف معالج، قرابة 300 قرص مهلوس نوع بريقابالين، 400 وحدة من المشروبات الكحولية متعددة الأنواع والأحجام، 01 صاعق كهربائي، 10 هواتف نقالة، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات البيع قدر بأكثر من 100 مليون سنتيم، قارورة غاز مسيل للدموع، وحجز سيارة تستخدم في ترويج المخدرات.

وتمت العملية في ظروف جيدة ولقيت تجاوبا من طرف المواطن الوهراني، الذي رحب بمثل هذه العمليات التي تساهم بدرجة أولى في ضمان أمن وراحة المواطنين، وكذا الحفاظ على النظام العام وقمع كل أشكال الجريمة.

ق.ج