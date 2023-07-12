مريزيق سيلعب لِهذا النادي

أوشك اللاعب الدولي الجزائري حسام الدين مريزيق أن يُغيّر الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسّط الميدان مريزيق (23 سنة) مع نادي شباب بلوزداد بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

واقترب مريزيق من إمضاء عقد مدّته 3 مواسم، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي فيزيلا البرتغالي.

وسيمرّ ابن بلدية عين أرنات (ولاية سطيف) على الفحص الطبّي الرّوتيني قبل التوقيع، تقول صحيفة “أو جوغو” البرتغالية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن.

وكان حسام الدين مريزيق قد نال مُؤخّرا لقب البطولة الوطنية بِزيّ نادي شباب بلوزداد، وقبل ذلك في مطلع فيفري الماضي، منحته “الكاف” جائزة أحسن لاعب في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، نسخة الجزائر 2023. كما ساهم في إحراز محلّيي “الخضر” كأس العرب طبعة قطر 2021.

وبِخصوص فريق فيزيلا، فقد تموقع وسط جدول الترتيب في المركز الـ 11، بعد انتهاء بطولة البرتغال نسخة 2022-2023.