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رياضة

مريزيق يترك شباب بلوزداد نحو هذه الوجهة

علي بهلولي
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مريزيق يترك شباب بلوزداد نحو هذه الوجهة
ح.م

التحق اللاعب الدولي الجزائري حسام مريزيق متوسط ميدان فريق شباب بلوزداد، بِالبطولة البرتغالية.

وما زال مريزيق (23 سنة) يرتبط مع الشباب بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وانتقل مريزيق إلى نادي فيزيلا البرتغالي، مُعارا لِموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2024. تقول إدارة النادي في أحدث منشور لها عبر منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام“.

وبعد مرور ثلاث جولات من عمر البطولة البرتغالية للموسم الجديد، يتموقع فريق فيزيلا في الرّتبة الـ 16 من أصل 18 ناديا مُتنافسا.

وهكذا سيخوض ابن بلدية عين آرنات (ولاية سطيف) – وأحسن لاعب في “شان” 2023 – أوّل تجربة احترافية خارج الوطن.

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