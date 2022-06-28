مريزيق يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك المصريين

قريب من الرحيل عن شباب بلوزداد

أشعل متوسط ميدان نادي شباب بلوزداد، الدولي الجزائري حسام الدين مريزيق، الصراع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

أكدت تقارير إعلامية مصرية، أن الميركاتو الصيفي لعام 2022 سيكون مشتعلا بين الأهلي والزمالك على عدة صفقات، أبرزها صفقة الجزائري حسام الدين مريزيق.

ويعد مريزيق البالغ من العمر 22 عاما، أحد أفضل اللاعبين الجزائريين في مركز الوسط الدفاعي، بدأ مسيرته مع وفاق سطيف، قبل الانتقال إلى مولودية الجزائر في 2019، لينتقل بعدها إلى شباب بلوزداد في أكتوبر 2020، كما بزغ اسم مرزيق بشكل أكبر في ديسمبر الماضي، عندما شارك مع “الخضر” في بطولة كأس العرب 2021، والتي فاز بها “محاربو الصحراء”.

وقال الإعلامي المصري محمد شبانة عبر برنامجه “بوكس تو بوكس” إن أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي المصري، عرض على لجنة التخطيط بالنادي فكرة التعاقد مع مريزيق، غير أن اللجنة قررت إرجاء الأمر لحين التعاقد مع المدرب ريكاردو سواريس ليحسم موقفه من الصفقة، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الزمالك بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع شباب بلوزداد في الفترة الماضية.