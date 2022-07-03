مريض بالباركينسون يناشد المحسنين مساعدته لإجراء عملية جراحية

يناشد مريض بالباركينسون (الشلل الرعاشي) المحسنين مساعدته لإجراء عملية جراحية بالمخ قدرت قيمتها بـ 650 مليون سنتيم.

ووجه السيد محمودي سليمان البالغ من العمر 59 سنة والذي كان يعمل في سلك الأمن نداء للمحسنين أو السلطات العليا قصد مساعدته في اتمام مبلغ العملية الذي استطاع أن يجمع منه 250 مليون سنتيم.

وحسب النداء الذي تلقت “الشروق اونلاين” نسخة منه فقد توجه محمودي إلى تركيا بعد أن قام ببيع سيارته أين تم تشخيص حالته والتأكيد على أنها تحتاج إلى عملية جراحية بالمخ في أقرب وقت.

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