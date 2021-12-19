مريم شرفي: أزيد من 2000 حالة اعتداء على الأطفال خلال 11 شهر

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، عن تسجيل أزيد من 2000 حالة اعتداء على الأطفال، و10 آلاف مكالمة عبر الرقم الأخضر منذ جانفي الماضي.

وقالت شرفي، الأحد، خلال الملتقى الوطني حول “دور المجتمع المدني في حماية الطفل وترقية حقوقه”، المنظم بمناسبة الذكرى الـ 29 لمصادقة الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل”، “إنّ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قد سجّلت من يوم 1 جانفي2021 إلى اليوم، من 5 إلى 10 آلاف مكالمة هاتفية تتضمن طلب توجيهات من طرف المواطنين حول مسائل متعلقة بأطفالهم وبعض الإخطارات حول المساس بحقوق الطفل، حيث تمّ تسجيل 2020 حالة مساس بحقوق الأطفال عبر آلية الرقم 1111 المجاني”.

كما أعلنت شرفي عن إطلاق منصة الكترونية جديدة خاصة بالتواصل لتمكين التشبيك الفعال والآني بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وأعضاء شبكة المجتمع المدني.

وأكدت شرفي، أنّ “المنصة تأسّست بدعم من صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر اليونيسيف، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى لأطفالنا”.

وتهدف هذه المنصة إلى التعريف بالمجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل ونشر نشاطاته، فتح مجال التواصل الآني لتمكين أعضاء شبكة المجتمع المدني من تعزيز حقوق الطفل في مجال التشبيك الفعال، إضافة إلى فتح بوابة للانخراط لمختلف الجمعيات الناشطة في مجال الطفولة في شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل واستحداث آلية جديدة للإخطار عند انتهاكات حقوق الطفل.