مريم عمّاري تخطف الأنظار بالقفطان الجزائري في “قمة المرأة العربية 2025” بلندن

اختارت اللجنة المُنظمة لقمة المرأة العربية في لندن 2025، الإعلامية الجزائرية ريم عمّاري، لتكون مُقدمة الحفل السنوي للمؤثمر الذي ينعقد سنويا بالعاصمة البريطانية لندن، والذي يُعتبر واحد من أكبر الفعاليات المهتمة بإبراز وتطوير وتكريم الحضور العالمي للمرأة العربية.

هذا وتميز حضور عمّاري بطلتين، الأولى كلاسيكية والثانية بالقفطان الجزائري الذي كان حديث سيدات الأعمال والمجتمع اللاتي حضرن المؤثمر، وذلك لما يُشكله هذا اللباس من بُعد تراثي وثقافي وازن.

واحتضن المؤثمر، قصر “لانكاستر” التاريخي، وناقش المؤثمر لقاءات رفيعة المستوى، جمعت قادة وصُناع قرار من العالم العربي والمملكة المتحدة، بحضور مُمثلين عن السفارة الجزائرية بإنجلترا.

الحدث نظمته مؤسسة “لندن أرابيا”، وكان فرصة لإبراز قيمة المرأة الجزائرية وتطور حضورها السياسي والاقتصادي والثقافي والتراثي.