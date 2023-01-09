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الجزائر

مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا

الشروق أونلاين
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مرَاد: المنيعة لها كل القدرات لتصبح قطبا فلاحيا
ح.م
جانب من زيارة وزير الداخلية إلى ولاية المنيعة

أكد وزير الداخلية  ابراهيم مراد، الإثنين، أن ولاية المنيعة تتوفر على كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني.

وقال مراد خلال زيارة عمل قادته إلى المنيعة أن الولاية “تتوفر على كافة القدرات التي تؤهلها لتصبح قطبا فلاحيا على المستوى الوطني ولها حظوظ لتحقيق هذه المكانة مقارنة بالولايات الجديدة الأخرى”.

واعتبر مراد أن هذا يرجع لتوفر عدة عوامل من بينها موقعها الإستراتيجي وما تزخر به من موارد طبيعية هائلة على غرار المياه الباطنية والأراضي الخصبة إلى جانب تواجد ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية.

وفي هذا الصدد دعا مراد أيضا إلى تطوير الفلاحة بهذه المنطقة بما يضمن مساهمتها في ترقية نشاط الصناعات الغذائية بهذه الولاية مستقبلا.

وبالمناسبة حث الوزير الشباب المستفيدين من أراضي فلاحية على “العمل على تطوير قدرات الإنتاج الفلاحي من خلال توسيع المساحات الزراعية”.

وأشرف مراد في ذات الإطار على توزيع ثلاثة مقررات استفادة من رخص آبار فلاحية لفائدة مستثمرين، إلى جانب توزيع ثلاثة مقررات استفادة من عتاد فلاحي.

واستهل الوزير زيارته بتسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة بلديتي المنيعة وحاسي القارة مشددا بالمناسبة على ضرورة الرعاية والتكفل الأمثل بالمتمدرسين بهذه الولاية الفتية.

كما أشرف على تدشين مقر الخزينة العمومية للولاية، حيث صرح في هذا الصدد أن توفير هذا المرفق للتسيير المالي من شأنه ضمان الإستقلالية التامة عن الولاية الأم (غرداية).

وأشار مراد بالمناسبة الى أن توفير هذه الهياكل الإدارية بالولايات الجديدة يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقريب مراكز القرار من المواطن.

كما دشن أيضا مجمعا إداريا يتوفر على 25 مديرية، حيث أبرز الوزير في هذا الشأن بأنه سيتم ضمان توفير الإطارات الإدارية اللازمة عبر كافة المديريات الولائية بالولايات الجديدة.

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