مرَاد بالطارف وميلة لتقديم واجب العزاء في ضحايا الحرائق

تنقل وزير الداخلية، ابراهيم مراد، الثلاثاء، مرفوقا بوزير التضامن والأسرة، كوثر كريكو، إلى كل من ولايتي الطارف وميلة لتقديم العزاء في شهداء الواجب من أفراد الجيش الوطني .

وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قام وزير الداخلية الثلاثاء بالقالة (الطارف) بتقديم واجب العزاء لعائلة دراس فتحي، أحد شهداء الواجب من الجيش الوطني الشعبي.

وبالمناسبة، قدم الوزير، الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، إعانات رمزية لعائلة شهيد الواجب دراس فتحي.

للإشارة، فان الشهيد رقيب أول دراس فتحي، من مواليد 28 ديسمبر 1988، التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي عام 2010.

لينتقل الوزيران بعد ذلك إلى ولاية ميلة أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لعائلة شهيد الواجب الوطني مخبي وليد(رحمه الله ) الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة.