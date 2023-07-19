مرّاد: خطة مكافحة حرائق الغابات أثبتت نجاعتها

قال وزير الداخلية إبراهيم مرّاد، أن خطة مكافحة حرائق الغابات المتبعة أثبتت نجاعتها، داعيا إلى الإبقاء على نفس درجة اليقظة والتأهب.

وأوضح مرّاد، الأربعاء، خلال خرجة ميدانية لولاية الجزائر للاطلاع على جهاز الوقاية ومكافحة حرائق الغابات بأنه رغم درجات الحرارة القياسية المسجلة، تم التحكم بفعالية للحرائق التي نشبت عبر مناطق مختلفة من الوطن والتي مست الغابات، والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكد مرّاد أن ذلك تم بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية والتدخلات النوعية للمصالح الحماية المدنية مدعومة بالوسائل المجندة سيما الجوية منها.