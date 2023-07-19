-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مرّاد: خطة مكافحة حرائق الغابات أثبتت نجاعتها

الشروق أونلاين
  • 295
  • 0
مرّاد: خطة مكافحة حرائق الغابات أثبتت نجاعتها
ح.م
جانب من الزيارة

قال وزير الداخلية إبراهيم مرّاد، أن خطة مكافحة حرائق الغابات المتبعة أثبتت نجاعتها، داعيا إلى الإبقاء على نفس درجة اليقظة والتأهب.

وأوضح مرّاد، الأربعاء، خلال خرجة ميدانية لولاية الجزائر للاطلاع على جهاز الوقاية ومكافحة حرائق الغابات بأنه رغم درجات الحرارة القياسية المسجلة، تم التحكم بفعالية للحرائق التي نشبت عبر مناطق مختلفة من الوطن والتي مست الغابات، والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأكد مرّاد أن ذلك تم بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية والتدخلات النوعية للمصالح الحماية المدنية مدعومة بالوسائل المجندة سيما الجوية منها.

مقالات ذات صلة
الصدمات الحرارية تهدد المصطافين بالموت في الشواطئ

الصدمات الحرارية تهدد المصطافين بالموت في الشواطئ

تيزي وزو الأولى ومديريات بالعاصمة تحرز تقدما في “الباك”

تيزي وزو الأولى ومديريات بالعاصمة تحرز تقدما في “الباك”

“أعتزم دراسة الطب لأعالج أبناء بلدتي”

“أعتزم دراسة الطب لأعالج أبناء بلدتي”

عبد القادر جويمعة.. أصغر ناجحي البكالوريا عمره 16 سنة

عبد القادر جويمعة.. أصغر ناجحي البكالوريا عمره 16 سنة

الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا حادث تمنراست

الرئيس تبون يعزي أسر ضحايا حادث تمنراست

لهذه الأسباب طلبت الجزائر الانضمام إلى منظّمة شنغهاي

لهذه الأسباب طلبت الجزائر الانضمام إلى منظّمة شنغهاي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد