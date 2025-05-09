مرّاد يستقبل سفير فلسطين في الجزائر
استقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مرّاد، أمس الخميس في مقر الوزارة سعادة سفير فلسطين في الجزائر، فايز أبو عطية.
وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، استعرض الطرفان واقع العلاقات الأخوية العريقة التي تجمع البلدين و النسق المدعوم للتعاون الثنائي لاسيما ما تعلق بالتكوين.
كما تم بالمناسبة تباحث الوضع الإنساني الخطير الذي يشهده قطاع غزة، أين نوه السفير الفلسطيني بالدعم المتواصل الذي تمنحه الجزائر حكومة و شعبا للقضية الفلسطينية، مشيدا بالمواقف الثابتة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و الديبلوماسية الجزائرية في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني.