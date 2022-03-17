مرّة أخرى.. آدم الوناس مُصاب!

يظهر بِأن الإصابات ستبقى لصيقة بِاللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس متوسط ميدان هجوم فريق نابولي الإيطالي، إلى إشعار آخر.

وتدرّب آدم الوناس صباح الخميس على انفراد بِداعي الإصابة، كما جاء في بيان لِإدارة نادي نابولي الإيطالي، التي لم تُوضّح ما يُعاني منه الدولي الجزائري بِالضّبط. وتركت الغموض يلفّ مشاركة آدم الوناس في مواجهة الزّائر فريق أودينيزي.

وتُجرى هذه المباراة بعد ظهيرة السبت المقبل، بِرسم الجولة الـ 30 من عمر البطولة الإيطالية.

وبات آدم الوناس وقد سقط في فخّ الإصابة لِسادس مرّة له هذا الموسم.

وكانت الإصابة قد حرمت آدم الوناس من المشاركة مع المنتخب الوطني، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، رغم انتقاله إلى مسرح البطولة القارّية.

ويأتي هذا النّبأ السيّئ قبل ثمانية أيّام من المباراة القويّة للمنتخب الوطني الجزائري أمام المضيف الكاميروني، لِحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.