-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مرّة أخرى.. عطال يخرج مُصابا

علي بهلولي
  • 334
  • 0
مرّة أخرى.. عطال يخرج مُصابا

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء الأحد، إلى مغادرة أرضية الميدان بِداعي الإصابة.

وشارك المدافع عطال أساسيا في مباراة فريقه نيس والضيف نادي كليرمون فوت، قبل أن يُجبَر على الخروج في الدقيقة الـ 56، متأثّرا بِإصابة على مستوى الكتف اليمنى.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية، وانتهت بِخسارة فريق نيس بِنتيجة (0-1).

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي نيس الفرنسي بيانا حول إصابة عطال، ونوعيتها، ومدى خطورتها من عدمها.

وكان تاريخ آخر إصابة تعرّض لها عطال يُشير إلى الـ 7 من نوفمبر الماضي، وذلك على مستوى العضلات المقرّبة، فابتعد عن الميادين لِمدّة شهر.

وبات يوسف عطال وقد تعرّض لِثالث إصابة في الموسم الحالي، والإصابة الـ 16 منذ بداية موسم 2017-2018، أي بِمعدّل أكثر من 3 إصابات في الموسم الواحد.

وشهدت هذه المباراة مشاركة متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور، أساسيَين في صفوف فريق نيس، لكن الأوّل ترك مكانه في الدقيقة الـ 77.

ويجمع فريق نيس بعد هذه الخسارة، 42 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي كليرمون فوت الرّتبة الـ 15 بِرصيد 24 نقطة.

مقالات ذات صلة
إيتو يخسر رهان “الكان”.. في انتظار “تبخر” حلم المونديال

إيتو يخسر رهان “الكان”.. في انتظار “تبخر” حلم المونديال

لا غالب ولا مغلوب في البطولة الوطنية

لا غالب ولا مغلوب في البطولة الوطنية

محرز يتحدّث عن عودته

محرز يتحدّث عن عودته

هكذا تفاعل دراجي والشوالي مع تأهل مصر إلى النهائي

هكذا تفاعل دراجي والشوالي مع تأهل مصر إلى النهائي

بن ناصر يتعاطف مع الطفل المغربي ريان

بن ناصر يتعاطف مع الطفل المغربي ريان

هذا ما قام به إيتو بعد إقصاء الكاميرون أمام مصر

هذا ما قام به إيتو بعد إقصاء الكاميرون أمام مصر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد