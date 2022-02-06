مرّة أخرى.. عطال يخرج مُصابا

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مساء الأحد، إلى مغادرة أرضية الميدان بِداعي الإصابة.

وشارك المدافع عطال أساسيا في مباراة فريقه نيس والضيف نادي كليرمون فوت، قبل أن يُجبَر على الخروج في الدقيقة الـ 56، متأثّرا بِإصابة على مستوى الكتف اليمنى.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الفرنسية، وانتهت بِخسارة فريق نيس بِنتيجة (0-1).

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي نيس الفرنسي بيانا حول إصابة عطال، ونوعيتها، ومدى خطورتها من عدمها.

وكان تاريخ آخر إصابة تعرّض لها عطال يُشير إلى الـ 7 من نوفمبر الماضي، وذلك على مستوى العضلات المقرّبة، فابتعد عن الميادين لِمدّة شهر.

وبات يوسف عطال وقد تعرّض لِثالث إصابة في الموسم الحالي، والإصابة الـ 16 منذ بداية موسم 2017-2018، أي بِمعدّل أكثر من 3 إصابات في الموسم الواحد.

وشهدت هذه المباراة مشاركة متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم أندي ديلور، أساسيَين في صفوف فريق نيس، لكن الأوّل ترك مكانه في الدقيقة الـ 77.

ويجمع فريق نيس بعد هذه الخسارة، 42 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي كليرمون فوت الرّتبة الـ 15 بِرصيد 24 نقطة.