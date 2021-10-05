مزاجية جمهور مواقع التواصل.. بن رحمة وأنصار “المطارق” نموذجا

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لِانتقادات لاذعة، إلى درجة الكلام السوقي، من طرف أنصار فريقه وست هام الإنجليزي.

وانتقد أنصار فريق وست هام الإنجليزي بِحدّة لاعبهم بن رحمة، بِسبب ظهوره في صورة بِموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يبتسم رفقة لاعب من فريق منافس المهاجم يوان ويسا، سجّل هدفا وهزم ناديهم “المطارق”.

وخسر فريق وست هام بِنتيجة (1-2) أمام الزّائر نادي برينتفورد بعد ظهيرة الأحد الماضي، لِحساب منافسة بطولة إنجلترا. وحينها لعب بن رحمة كامل أطوار هذه المواجهة، فيما سجّل يوان ويسا هدف الفوز لِناديه برينتفورد في الوقت بدل الضائع (90+3).

وتدخّل صاحب الصفحة في موقع “تويتر”، وطلب من أنصار فريق وست هام الكفّ عن إيذاء بن رحمة. وأكّد أن الدولي الجزائري التقط الصورة رفقة اللاعب يوان ويسا، قبل خوض مواجهة وست هام وبرينتفورد. كما قام بِحذف التعاليق السلبية والبذيئة.

ويُدوّن صاحب هذه الصفحة معلوماته الشخصية، على أنه جزائر يُقيم بِالعاصمة البريطانية لندن. يهتمّ بِالمنتخب الوطني، واللاعب سعيد بن رحمة تحديدا.

ويعرف بن رحمة جيّدا اللاعب يوان ويسا من الكونغو الديموقراطية، حيث سبق لهما أن نشطا سويا في فريقَي أونجي وأجاكسيو الفرنسيَين، ما بين 2016 و2017.

ويُمكن لِسعيد بن رحمة أن يُسجّل هدفا استعراضيا، أو يقوم بِلقطة كروية شيّقة، حتى يرفعه أنصار فريق وست هام إلى مقام “النجم” و”البطل”. والدليل اقتحام مشّجع (الصور أدناه) لِأرضية الميدان في تاريخ سابق (أواخر سبتمبر الماضي)، لِتهنئة المهاجم الجزائري على أدائه الخرافي.

والعكس بِالعكس، كما هو الحال في نشر صورة لِبن رحمة رفقة لاعب مُنافس. وهذا هو جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، كثير العدد، مزاجي الطباع، يفقه كلّ شيء…لكن لا يُعوَّل عليه، بل لا ينفع ولا يضرّ مثل آلهة قريش!