مزاحم وبوشباح وقبي.. جيل جديد من المخرجين برز في رمضان

أعادوا أبناء المسرح إلى الواجهة ووضعوا المؤثرين في مربعهم

أبان الموسم الدرامي الحالي عن مواهب وطاقات كبيرة في الإخراج، أغلبهم من الجيل الجديد للمخرجين الذين أثبتوا أنفسهم في أعمال استقطبت الجمهور بجودة واحترافية واعدة.

سجل رمضان 2023 بروز مجموعة من الأسماء في عالم الإخراج التلفزيوني، سواء في الدراما أم الكوميديا، وأغلب هؤلاء المخرجين لا يتعدى متوسط أعمارهم الأربعينيات، وهم من الشباب الذين خاضوا مغامرة التكوين والاحتراف عبر آفاق مختلفة.

وقد برزت بصمة هؤلاء المخرجين عبر طريقة اختيارهم للممثلين وإدارتهم في بلاطوهات التصوير وتوزيع الأدوار، إذ سجل هذا الموسم عودة أبناء الخشبة من المسرحيين لبطولة الأعمال الرمضانية بعد موسم العام الماضي، والذي قبله، الذي عرف جدل استبعاد أو تقليص مساحة الممثلين المحترفين لصالح المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الجدل الذي استمر لموسمين، في حين سجل رمضان هذه السنة العكس، بتقليص مساحة المؤثرين لصالح الممثلين المحترفين ووضع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في إطارهم وتوجيه انتقادات لبعض الظواهر التي يكون عادة مؤثرو المواقع أبطالها، كما حدث مثلا في مسلسل “الدامة” و”عايلة شوك”.

وقد لقيت هذه الطريقة في العمل إشادة من المتابعين الذين اعتبروها طريقة معقولة، بإمكانها إعطاء الفرصة لنجوم مواقع التواصل للاستفادة من التكوين وعدم منعهم من حقهم الطبيعي، لكن في نفس الوقت، ليس على حساب الممثلين المحترفين، إذ سجلت الأعمال التلفزيونية لهذا الموسم نقل تجربة احتراف ممثلي المسرح إلى الشاشة، التي تميزت بأدائهم الملفت، على غرار نبيل عسلي، ياسمين عبد المؤمن، نسرين بلحاج، نسيم حدوش، ريم تاكوشت، طارق بوعرعارة، فضيل عسول، يوسف سحايري، مليكة بلباي وغيرهم..

من بين الأسماء التي سجلت حضورها في الإخراج وليد بوشباح، الذي أثبت مرة أخرى علو كعبه في الكوميديا، فبعد نجاح “باب الدشرة”، قدم البطحة التي حققت رواجا كبيرا في الشارع الجزائري. ويعتبر وليد بوشباح من خريجي المعهد العالي للفنون الدرامية، وسبق أن قدم أعمالا في المسرح والكوميديا، إلى جانب تجارب في السينما في مجال الأفلام القصيرة.

ومن بين الأسماء التي تثبت أيضا وجودها هذا الموسم نجد يحي مزاحم، الذي نحج في مسلسل “الدامة”، وسجل أرقاما قياسية في المتابعة، فقد سبق لمزاحم القادم من عالم السينما، أن قدم أعمالا ناجحة، خاصة في مجال الكوميديا، على غرار سلسلة “طيموشة، سعد القط والزهر ماكانش”.

كريم موساوي، هو أيضا مخرج نجح في نقل تجربته السينمائية إلى الشاشة الصغيرة، عبر مسلسل “باب الجنة”، الذي حقق نجاحا عبر التلفزيون الجزائري، حيث سبق لموساوي أن قدم أعمالا سينمائية نالت نجاحا واسعا، على غرار في انتظار السنونوات ويوم من قبل.. هذا، إلى جانب المخرج أسامة قبي، الذي نجح في أول تجربة درامية له في مسلسل 11/11. وهذا، بعد تجربة في عالم السينما. ومثله برز المخرج يوسف محساس، القادم أيضا من عالم المسرح في إثبات نفسه في سلسلة “عايلة شوك”. وهذا، بعد نجاحه في الدراما من خلال الموسم الماضي لـ” بنت البلاد”، وكذا المخرج الشاب أمين بومدين، الذي أثبت نفسه في سلسلة “معيشة في القود”، بعدما أخرج الموسم الفارط “أحوال الناس”.