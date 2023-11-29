مزاعم اغتصاب عناصر حماس لإسرائيليات.. هذا ما قاله الإعلام العبري بشأن الأدلة!

كشفت تقارير إعلامية عبرية غياب أدلة قاطعة تدين عناصر حماس، بشأن الرواية الصهيونية الزاعمة باغتصابهم لنساء إسرائيليات في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر.

وبحسب تقريرٍ بثته القناة الـ 12 العبرية، فقد أقّرت مصادر أمنية وقانونية إسرائيلية، بأنّه لا دليل ملموس على أنّ المقاومة الفلسطينية نفذت عمليات اغتصاب.

واعترفت المصادر عينها، بأنّ كل ما يملكونه هو شهادات من المتطوعين الذين وصلوا إلى المستوطنات بعد الهجوم من أجل عمليات الإغاثة، ولا يوجد أيّ دليل من الطب الشرعي يمكن الاستناد عليه لتوجيه التهمة لعدد من المقاومين الفلسطينيين الذين أسرتهم قوات الاحتلال.

وبحسب التلفزيون العبريّ، تواجه فرق التحقيق الخاصة التابعة لجهاز الأمن العّام (الشاباك) ومكتب المدعي العام الإسرائيليّ ووحدة لاهاف 433 التابعة لشرطة الاحتلال، صعوبة في الحصول على أدلة الطب الشرعي على جريمة الاغتصاب.

وشدّدّت المصادر عينها على أنّ الصعوبة تنبع من حقيقة أنّ القانون سيطلب من سلطات إنفاذ القانون، تقديم أدلة الطب الشرعي مثل عينات الحمض النووي، لكن جثث الضحايا تمّ دفنها حتى قبل فحصها.

وأشار تقرير التلفزيون العبريّ أيضًا إلى أنّ سلطات إنفاذ القانون تعتمد في هذه المرحلة على أقوال شهود عيان فقط، رأوا ما وصفوه بأنّه أدلة على اغتصاب، ومع ذلك، من أجل إثبات تهمة الاغتصاب في دعوى جنائية، سيُطلب من المحققين العثور على أدلة.

وقال أحد مسؤولي التحقيق، كما أكّد التلفزيون الإسرائيليّ، بأنّه لا يوجد أي دليل قاطع على أنّ قادة المقاومة أصدروا أوامر تشمل عمليات اغتصاب خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي، كما يحتمل ألّا يستطيع شهود العيان الإدلاء بشهادتهم أمام المدعي العام، بسبب (اضطرابات عقلية)، على حدّ تعبيرها.

ونشرت منصة إيكاد، ما أسمته بالتحقيق المعمق في رواية صحيفة واشنطن بوست المزعومة حول اغتصاب القساميين لإسرائيليات، مشيرة للنقص الفادح في الأدلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية وغربية قد روجت عقب عملية طوفان الأقصى لمزاعم حدوث انتهاكات واسعة، حيث لفقوا قصة بشأن الشابة التي ظهرت في شاحنة تعود للمقاومة، وقالوا بأنها تعرضت للاغتصاب قبل قتلها، وكانت صورتها الأكثر انتشارًا لتدعيم الرواية الصهيونية.

في أعقاب ذلك، نقلت عدة صحف غربية عن والدة الفتاة تأكيدها، “أنّ ابنتها لم تقتل ولم تغتصب، وهي الآن تعالج في إحدى مستشفيات غزة“، طبقًا لأقوالها.

وتراجعت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكيّة عن مزاعم الاغتصاب التي نشرتها، وخلصت إلى أنّ كل تلك الحوادث لم يتم إثباتها.

ونشرت شبكة سي إن إن تقريرا في وقت سابق قالت فيه إن السلطات الإسرائيلية تحقق في “ارتكاب عناصر حماس لجرائم اغتصاب”، كجزء من عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب الشبكة الأمريكية فإن الشرطة الإسرائيلية تستخدم أدلة الطب الشرعي ومقاطع الفيديو وأقوال شهود عيان واستجواب المشتبه بهم، للتحقيق في حالات العنف الجنسي، وسط هجمات حماس في 7 أكتوبر، وهي رواية جديدة لجيش العدو الذي يهدف للنيل من المقاومة بالطعن في أخلاق المجاهدين.

نقلت سي إن إن أقوال من أسمتهم بشهود عيان، ممن زعموا أن “النساء والفتيات تعرضن لمعاملة جنسية وحشية، فضلا عن تعرضهن للتعذيب الجسدي والقتل”.

وقال مفتش الشرطة في إسرائيل، دودي كاتز، إن “الضباط جمعوا أكثر من 1000 إفادة من الشهود، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف مقطع فيديو يتعلق بالهجمات، والتي تتضمن روايات من أشخاص أبلغوا عن رؤية نساء يتعرضن للاغتصاب”.

وأضاف أن “المحققين ليس لديهم شهادات مباشرة، وليس من الواضح ما إذا كان أي من ضحايا الاغتصاب قد نجوا”، ما جعل الكثيرين يسخرون من الرواية المفضوحة كسابقاتها والتي تعتمد على الكذب والتدليس واختلاق الأحداث، ويؤكدون أن الصهاينة هم من يغتصبون نساء المسلمين ويتحرشون بهن.

ودعا صحفيون غربيون وسائلَ الإعلام للتحقق من الأخبار المزيفة التي تنتشر، خصوصًا مزاعم الاغتصاب وقتل الأطفال، كما هاجموا بعض وسائل الإعلام البريطانيّة التي تواصل إصرارها على تبنّي هذه الروايات غير المثبتة لدعم الاحتلال الإسرائيليّ.