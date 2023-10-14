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رياضة

مزاعم حول نيل ميسي “الكرة الذّهبية” قبل تنظيم الحفل!

الشروق الرياضي
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مزاعم حول نيل ميسي “الكرة الذّهبية” قبل تنظيم الحفل!
ح.م
ميسي يحمل جائزة "الكرة الذّهبية" لِعام 2021.

يتردّد في ساحة “الكرة الذّهبية” صدى، فحواه أن نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي سينال هذه المكافأة نسخة 2023.

ومعلوم أن المهاجم ميسي يتنافس لِنيل جائزة “الكرة الذّهبية”، رفقة 29 لاعبا آخر. بينما تُنظّم مجلّة “فرانس فوتبال” الحفل لِتسليم هذه المكافأة في الـ 30 من أكتوبر الحالي.

وقالت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي في أحدث تغريدة لها عبر منصّة “تويتر”، إن لاعب فريقها الكروي ميسي تلقّى معلومات، تُفيد بِإحرازه جائزة “الكرة الذّهبية” 2023.

وأوضحت أن صديقا لِعائلة ميسي هو مَن سرّب هذه المعلومة.

وقبل طبعة 2023، يتصدّر ليونيل ميسي لائحة المُتوّجين بِجائزة “الكرة الذّهبية”، حيث يملك رصيد 7 مكافأت، افتكّ الأخيرة منها عام 2021. ويتموقع ثانيا غريمه التقليدي والنّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بِمجموع 5 جوائز.

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