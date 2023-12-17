مزاعم صهيونية جديدة: الحرس الثوري الإيراني يجند حسناوات لإغراء الجنود الإسرائيليين!
توسعت دائرة المزاعم الصهيونية لشيطنة المقاومة، من ضرب أخلاق حماس إلى الحرس الثوري الإيراني الذي زعمت أنه يجند حسناوات لإغراء جنود الاحتلال.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن موقع “إيران إنترناشيونال” المعارض نشر أسماء وصور شابات من إيران زُعم أنهن عملن لصالح الحرس الثوري وحاولن الحصول على معلومات عن جنود الجيش الإسرائيلي.
#عاجل: صحيفة إسرائيلية نقلا عم قناة إيرانية معارضة: الحرس الثوري الإيراني يجند حسناوات لإغراء جنود إسرائيليين للحصول على معلومات عسكرية#فلسطين #إسرائيل #لبنان #طوفان_الأقصى #غزة #بيت_لاهيا #حماس #تل_أبيب https://t.co/98ripzRKlQ pic.twitter.com/bjzlwZ7cnA
— euronews عــربي (@euronewsar) December 17, 2023
ونقلت الصحيفة العبرية عن الموقع المعارض قوله: “من ناحية يقتلون الشابات بتهمة الفحش، ومن ناحية أخرى يقومون بتجنيد النساء الإيرانيات لإغراء الرجال على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وزعم الموقع أنه منذ حوالي شهر تم الكشف عن قيام مجموعة من النساء بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصالح حركة حماس على استدراج جنود من الجيش الإسرائيلي من أجل نقل معلومات عسكرية.