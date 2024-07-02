مزاعم عن انضمام ابن بلماضي إلى منتخب قطر للأشبال

آدم ابن جمال بلماضي (اللّون الأحمر) في مباراة رسمية بِزيّ نادي الدحيل القطري لِصنف أقلّ من 14 سنة، لُعبت في عام 2022.

أعلن اتحاد قطر لِكرة القدم، الثلاثاء، عن قائمة لاعبي منتخب بلاده لِفئة أقلّ من 17 سنة.

ويستعدّ أشبال قطر لِخوض تصفيات كأس أمم آسيا لِهذه الفئة، المُبرمجة داخل القواعد في سبتمبر المقبل.

واللافت أن القائمة ضمت لاعبا ينتمي إلى نادي الدحيل القطري بِاسم “آدم عبد الله“، روّجت له بعض الأواسط على أنه ابن الناخب الوطني السّابق جمال بلماضي.

ومعلوم أن جمال بلماضي يُقيم رفقة أسرته بِالعاصمة القطرية الدوحة، كما أن له ابن بِاسم آدم ينشط في نادي الدحيل.

وكانت إدارة نادي الدحيل تكتب اسم “آدم جمال بلماضي”، بينما دوّن اتحاد الكرة القطري الاسم بـ “آدم عبد الله”، وطبعا في الخليج يُلصق لفظَي “عبد” و”الله” بِبعضهما البعض! عكس المناطق الأُخرى من الوطن العربي، رغم أنهما مُضاف ومُضاف إليه. وفي الخليج مرّة أُخرى، ينطق بعضهم اسم “عبد الله” بـ “العبد الله”!؟

وإذا صحّت هذه المزاعم التي تحتاج إلى تأكيد، يكون جمال بلماضي قد سار على خطى رابح ماجر، الذي ينشط ابنه لطفي في المنتخب الأولمبي القطري (أقلّ من 23 سنة)، وأيضا في نادي الدحيل.