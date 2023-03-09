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مزامير داوود الدولية تصل آخر المشوار.. من يفوز باللقب؟

نادية شريف
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مزامير داوود الدولية تصل آخر المشوار.. من يفوز باللقب؟

وصلت “مزامير داوود” في طبعتها الدولية إلى آخر المشوار، حيث تعرض قناة الشروق العامة نهائي المسابقة مساء الجمعة  على الساعة  21:15.

ونشر معد ومقدم البرنامج فيديو المتأهلين لنهائي المسابقة الدولية، مرفقا بتدوينة جاء فيها: “أشبال القرآن أشرقوا معنا في رحاب كتاب الله.. و صدحت أصواتهم في ربوع الجزائر الحبيبة.. وصلنا إلى نهاية مشوار مسابقة مزامير داوود في طبعتها الدولية”.

وأضاف: “ستتعرفون في هذا العدد على الفائزين بلقب مزامير داوود.. كونوا في الموعد الجمعة 21:15 على الشروق”.

ويتنافس على اللقب مساء الجمعة في فرع المرتل الصغير كل من أحمد أضفار من ماليزيا ومحمد أحسين من أندونيسيا.

وتأهل إلى الدور النهائي في فرع حفظ القرآن كاملا كل من محمد زكي من أندونيسيا، إبراهيم سو من جمهورية ساحل العاج، وممثلة الجزائر أمينة يخلف.

وأطلقت قناة الشروق العامة المسابقة الدولية من البرنامج التلفزيوني الناجح لصغار حفظة القرآن بمشاركة 11 دولة، نهاية العام 2022.

واختارت أبطال العالم في حفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى الوطن العربي والإسلامي، وأعمارهم ما بين 9 سنوات إلى 16 سنة.

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