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الجزائر
وزيرة التضامن تؤكد عزم الحكومة دمجها في التنمية

“مزايا كثيرة للمرأة المنتجة جاء بها قانون المقاول الذاتي”

قادة مزيلة
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“مزايا كثيرة للمرأة المنتجة جاء بها قانون المقاول الذاتي”
أرشيف
وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو لدى زيارتها لولاية معسكر، الثلاثاء، أن قانون المقاول الذاتي الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاء بمزايا كثيرة لفائدة المرأة المنتجة، خاصة تلك المتواجدة بالوسط الريفي، مضيفة أن الحكومة تسعى إلى دمج المرأة في التنمية الاقتصادية، من خلال مؤسسات ناشئة، وخلق الثورة بالانخراط بالشكل الجيد في دعم الإنتاج الوطني، قائلة إن البرنامج تكلل بصدور دليل الاندماج الاقتصادي للمرأة، والذي يحوي جميع آليات تكوين ودعم ومرافقة المرأة.
وبخصوص التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أشارت الوزيرة إلى وجوب إدماج هذه الفئة في الوسط البيداغوجي، خاصة من أصحاب الإعاقات الخفيفة، على غرار أطفال التوحد، مثنية على دور مؤسسات القطاع، وعددها 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص، بمشاركة بعض الجمعيات، والتي تقدم دورا مهما في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وزارت وزيرة التضامن في ولاية معسكر مركز التكوين المهني ولد قابلية صليحة، للوقوف على نماذج لتكوين المرأة، في مجال الطبخ وصناعة الحلويات، قبل التنقل لدار الصناعات التقليدية والحرف، أين تم عرض إبداعات لمؤسسات صغيرة منتجة، ثم مدرسة بوسيف مختار بغريس، حيث عاينت قسما نموذجيا لاندماج الأطفال في الوسط البيداغوجي، قبل إعطاء إشارة انطلاق عملية التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية.

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