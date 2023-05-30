مزايدات لإنهاء فوضى الشواطئ خلال موسم الاصطياف

الأولوية لوكالات السياحة والفنادق لتفادي مافيا الحظائر والمظلّات

قرّرت الحكومة، ممثّلة في وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والداخلية والجماعات المحلية، منح الأولوية هذه السنة في استغلال الشواطئ والظفر بعقود الامتياز للمهنيين الناشطين في السياحة، على غرار أصحاب الوكالات السياحية والفنادق والمستثمرين في القطاع، مع فرض شروط صارمة لمنع تكرار سيناريو تجاوزات مافيا المواقف العشوائية للسيارات، وأصحاب المظلّات الذين تسبّبوا في زرع الفوضى بالشواطئ خلال السنوات الماضية.

وتؤكّد إعلانات مزايدات بولايات ساحلية اطلعت عليها “الشروق”، أن عروض تسيير الشواطئ وامتيازاتها الخاصة بموقف السيارات وكراء الطاولات والمظلات ستكون موجّهة بالدرجة الأولى للمهنيين على غرار الوكالات السياحية والأسفار وأصحاب الفنادق والمنتجعات الصحّية.

وحسب عرض خاص بولاية بومرداس على سبيل المثال، موقع من طرف مدير السياحة بتاريخ 24 ماي الجاري، فإنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 03/02 المؤرخ سنة 2003، المحدّد للقواعد العامة للاستغلال والاستعمال السياحيين للشواطئ والمرسوم الصادر سنة 2004 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك الصادر سنة 2006 المحدّد لنموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلّق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة، تمّ إطلاق مزاد خاص لمنح حق الامتياز للاستغلال السياحي لـ19 شاطئا بالولاية.

وتتمثّل شروط المشاركة في المزاد امتلاك الوسائل المادية والبشرية الضرورية، حيث تعطى الأولوية للمتعاملين السياحيين، وامتلاك ضمان بنكي وسجل تجاري، مع إثبات رأس المال الكافي، والكفاءة المهنية لضمان التسيير الاحترافي للفضاءات الشاطئية وتقديم خدمات ذات جودة للمصطافين ومستخرج من سجل الضرائب وشهادة السوابق العدلية.

كما يطرح عرض خاص بولاية الطارف إمكانية استغلال الشواطئ من 1 جوان 2023 إلى 30 سبتمبر 2027، أي لمدّة 5 سنوات، ويتكوّن ملف المزايدة من دفتر الشروط يحمل عبارة “قُرئ ومصادق عليه”، والتزام بتوفير الوسائل البشرية والمادية للنشاط في وثيقة مصادق عليها، ونسخة من شهادة السوابق العدلية ونسخة من بطاقة التعريف الوطني، حيث يقدّم رجال الأعمال المعنيون العرضين المالي والتقني للمزاد، ويودع العرض المعلن عنه بتاريخ 24 ماي الجاري في ظرف 10 أيام كأقصى حد لدى المجلس الشعبي البلدي للبلديات المعنية.

وبخصوص دائرة القالة على سبيل المثال، وهي أكثر منطقة سياحية شرق الجزائر، يتضمن الملف وثائق إضافية على غرار تعهّد أو تصريح شرفي بعدم ممارسة نشاط مأجور، ومستخرج من الضرائب مصفى من الديون وشهادة تسوية الوضعية تجاه أمين خزينة البلديات والمستشفيات للبلديّة المعنية المتواجد النشاط بها، حيث أن فترة الاستغلال بهذه المنطقة محدّدة بـ4 أشهر وتمتد من 1 جوان إلى 30 سبتمبر 2023.

وبإمكان المشاركين في المزاد بدائرة بن مهيدي بنفس الولاية كمثال آخر، كراء مرافق عمومية تابعة للبلدية، في حين تخصّ المزايدات المعلن عنها بـ14 ولاية ساحلية كراء نقاط بيع ألعاب ولوازم بالشواطئ على غرار المظلات والشمسيات والطاولات والإطعام والمشروبات والمرشّات والمراحيض ومواقف السيّارات بمساحات تتجاوز في بعض الأحيان 6 آلاف متر، مع تحديد أسعار شهرية لافتتاح المزايدات.

وتؤكد مديرة السياحة لولاية الطارف، زنادي ماجدة، في تصريح لـ”الشروق”، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية أعطت هذه المرة تعليمات لكافة مديري السياحة، بأن تكون عملية منح عقود الامتياز لاستغلال الشواطئ بالدرجة الأولى لمهنيي القطاع وهم أصحاب الوكالات السياحية والفنادق، وهذا لضمان عدم تسجيل تجاوزات خلال موسم الاصطياف مثلما حدث في السنوات الماضية، ولمجابهة مافيا “الباركينغ” والطاولات الذين ينغّصون على المواطنين موسم الاصطياف كل سنة.

وتقول المتحدّثة إن كل الشواطئ وفقا لتعليمات وزارة السياحة ستكون جاهزة للاستغلال بداية من الأسبوع الأوّل لشهر جوان، مع ضمان تقديم أحسن الخدمات للمصطافين.