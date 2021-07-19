مزج اللحوم مع هذه الأطعمة يتعب المعدة والقولون!

حذر أخصائيون في التغذية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من مزج اللحوم مع بعض الأطعمة، التي تحتوي على عناصر غذائية يؤدي تفاعلها لحدوث اضطرابات في المعدة والقولون.

ولكي تمر المناسبة بسلام وعلى خير ما يرام، ينبغي معرفة مكمن الخطورة لتجنب زيارة المستشفى أو قضاء أوقات متعبة ومربكة.

ـ الجمع بين اللحوم والبيض يصيب الإنسان بحالة من عسر الهضم تظل لفترة طويلة، حيث يتخمر هذا الخليط داخل المعدة، ما يسبب ذلك شعورا بالألم قد يستمر لساعات.

ـ الجمع بين اللحوم والخبز يصيب المعدة بالتخمر لصعوبة هضم تلك المكونات معا، الأمر الذي يؤدي للشعور بالألم والانتفاخ ومشاكل بالقولون، فضلا عن أن ذلك يعرض الإنسان للإصابة بالإسهال.

ـ الجمع بين اللحوم والبقوليات يؤدي للإصابة بثقل في حركة الأمعاء، وهو ما يصيب بالإمساك، كما يُشعر ذلك بالألم في منطقة أعلى المعدة، والثقل في الحركة، حيث يجد الإنسان صعوبة في التحرك بعد تناول هذه الأطعمة معا، فضلا أن القولون قد يصاب بالتعب نتيجة الإكثار من تناول البقوليات.

ـ الجمع بين اللحوم وخاصة الكبد والخبز الكامل لأن النخالة تحتوي على حمض أميني يدعى “acide aliphatique” و الذي بدوره يمنع تثبيت وامتصاص الحديد، ولهذا لا بد من تجنب أكل الخبز الأسمر مع اللحوم الحمراء للاستفادة قدر المستطاع من الحديد.