“مزحت معاه”.. سهيلة بن لشهب تتصدر الترند بالهاشتاغ الثالث على التوالي

تصدرت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب الترند عبر تويتر بالهاشتاغ الثالث على التوالي، حول أغنيتها الخليجية “مزحت معاه”، التي طرحتها مؤخرا، ولاقت نجاحا باهرا.

وتقدمت بن لشهب بالشكر الجزيل لمحبيها ومتابعيها على تشجيعها، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيها: “شكرا ليكم يا دعمي و سندي ولي ديما واقفين بضهري ولو تستاهلو وكل التعب يزول كي نشوفكم فرحانين”.

وحصدت أغنية “مزحت معاه”، أكثر من 3 مليون مشاهدة على قناة شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

وتعتبر الأغنية الخليجية “مزحت معاه” أول تعاون بين سهيلة بن لشهب وشركة لايف ستايلز ستوديوز وهي من كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع وميكس: هاني ربيع، ماستر: ماهر صلاح.