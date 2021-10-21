“مزحت معاه”.. سهيلة بن لشهب تتصدر الترند بالهاشتاغ الثالث على التوالي
تصدرت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب الترند عبر تويتر بالهاشتاغ الثالث على التوالي، حول أغنيتها الخليجية “مزحت معاه”، التي طرحتها مؤخرا، ولاقت نجاحا باهرا.
سهيلة بن لشهب تتصدر الترند الجزائري بـ 3 هاشتاقات على التوالي 🔥🔥#سهيلة_بن_لشهب #مزحت_معاه #Maz7t_Ma3ah #souhilabenlachhab @LifeStylezst @SuhilaBnLachhab pic.twitter.com/QBTsZWtxA4
— ➰ Souhila Ben Lachhab Team➰ (@Team_SBL1) October 20, 2021
وتقدمت بن لشهب بالشكر الجزيل لمحبيها ومتابعيها على تشجيعها، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيها: “شكرا ليكم يا دعمي و سندي ولي ديما واقفين بضهري ولو تستاهلو وكل التعب يزول كي نشوفكم فرحانين”.
شكرا ليكم يا دعمي و سندي و لي ديما واقفين بضهري و لو تستاهلو و كل التعب يزول كي نشوفكم فرحانين#merci_saho#souhilabenlachhab #maz7t_ma3ah#مزحت_معاه pic.twitter.com/yaOx50dej6
— Souhila Ben Lachhab 🇩🇿 (@SuhilaBnLachhab) October 20, 2021
وحصدت أغنية “مزحت معاه”، أكثر من 3 مليون مشاهدة على قناة شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز الرسميّة عبر موقع يوتيوب.
تخطت أغنية #مزحت_معاه للنجمة #سهيلة_بن_لشهب حاجز 3 مليون مشاهدة عبر قناة #لايف_ستايلز_ستوديوز على اليوتيوب@SuhilaBnLachhab
شاهدوا فيديو كليب الأغنية 👇🏻https://t.co/Itvf2Q9zaj pic.twitter.com/PRxS1X4xma
— LifeStylez Studios (@LifeStylezst) October 21, 2021
وتعتبر الأغنية الخليجية “مزحت معاه” أول تعاون بين سهيلة بن لشهب وشركة لايف ستايلز ستوديوز وهي من كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع وميكس: هاني ربيع، ماستر: ماهر صلاح.