مزرعة مائية جزائرية أمريكية لإنتاج الجمبري وتصديره

جانب من التوقيع على الاتفاقية

سيتم انشاء مزرعة مائية بولاية غليزان لإنتاج الجمبري وتصديره إلى أوروبا بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب بيان للسفارة الأمريكية فقد وقعت شركة Trans American Aquaculture (TAA,Hondo Texas) وشريكتها الجزائرية Aqua Continentale مذكرة تفاهم يوم 28 جويلية في الجزائر العاصمة من أجل إنشاء مزرعة تربية المائيات في ولاية غليزان والتي ستنتج ألف طن من الجمبري للاستهلاك المحلي والتصدير إلى أوروبا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة TAA آدم توماس، خلال حفل التوقيع أن شركته “ستعمل مع Aqua Continentale لإنشاء فقاسة مثل تلك المتواجدة في تكساس ونقل الخبرة اللازمة لتربية قطعان التفريخ وتسويق منتجاتها بنجاح”.

من جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة أكوا كونتيننتال مجيد، “أن الزراعة الأمريكية وتقنياتها مناسبة تمامًا للتطبيق في الجزائر “. تضيف السفارة.