مزياني يُعوّض بن خماسة في “شان” 2025

استنجد الناخب الوطني مجيد بوقرة باللاعب الطيب مزياني، تعويضا لِزميله محمد بن خماسة المُصاب.

وهكذا سيُعوّض المهاجم مزياني زميله متوسط الميدان الدفاعي بن خماسة، في صفوف المنتخب المحلي الجزائري، الذي سيخوض بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المبرمجة انطلاقتها بِكينيا وتنزانيا وأوغندا هذا السبت.

وجلب المدرب بوقرة لِتظاهرة “الشان” 26 لاعبا، بِاحتساب الطيب مزياني.

وسبق للطيب مزياني (29 سنة) المشاركة مع المنتخب المحلي، وإحراز كأس العرب 2021 بِقطر.

وفي الموسم المنقضي، خاض الطيب مزياني 29 مباراة مع نادي مولودية الجزائر، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا.