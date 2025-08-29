مزيان: الاتصال رافعة لإنجاح معرض التجارة البينية الإفريقية

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، الخميس، على أهمية الاتصال المؤسساتي في ترقية الأنشطة الاقتصادية في إفريقيا وفي إنجاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

وفي مساهمة له نشرت في الصحافة الوطنية بعنوان “معرض التجارة البينية الإفريقية: الاتصال والتفاعل الإفريقي”، أوضح مزيان، أن الاتصال المؤسساتي يشكّل “رافعة أساسية لمرافقة الأحداث السياسية والاقتصادية والمهنية من خلال زيادة حضور المنظمات وتعزيز اندماجها”.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن اليوم الإعلامي المزمع تنظيمه غدا الأحد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة “يكتسي طابعا محوريا لتسليط الضوء على التحضيرات الجارية لهذا الموعد الاقتصادي الكبير ورهاناته، التي من المنتظر أن تنجم عنها مكاسب هامة في مجال الاتصال والاندماج الإفريقي”.

وأوضح أن هذا اللقاء سيتيح لمهنيي الصحافة “معطيات مهمة تتعلق بالاستثمار والتنويع الصناعي والتبادلات”.

ودعا مزيان، من جهة أخرى، فاعلي قطاع الاتصال إلى “تعزيز علاقاتهم مع الصحفيين وهيئات التحرير بتزويدهم بمعلومات دقيقة وبيانات إعلامية جذابة وتنظيم لقاءات مباشرة”.